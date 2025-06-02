В ходе переговоров Россия и Украина обменялись документами об урегулировании

В ходе переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации через турецкую сторону обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового освобождения пленных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе. Его слова передает интернет-издание «Страна».