Россия и Украина на переговорах в Стамбуле подробно обсудили обмены

Вторая встреча переговорщиков России и Украины состоялась во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле 2 июня. Она продолжалась более часа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственном слове назвал среди тем, которые будут обсуждать делегации, условия для перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами и подготовительные работы для встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.