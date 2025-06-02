Россия и Украина на переговорах в Стамбуле подробно обсудили обмены
Российская и украинская делегации в Стамбуле подробно обсудили обмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что о результатах встречи будет заявлено официально.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что на переговорах украинская делегация передала российской стороне список украинских детей, которых Киев требует вернуть.
Вторая встреча переговорщиков России и Украины состоялась во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле 2 июня. Она продолжалась более часа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственном слове назвал среди тем, которые будут обсуждать делегации, условия для перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами и подготовительные работы для встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
На переговорах Россию представили помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил министр обороны страны Рустем Умеров.