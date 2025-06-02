Умеров заявил о договоренности России и Украины обменяться телами военных

Умеров заявил о договоренности России и Украины обменяться телами военныхОбмен пройдет по формуле «6000 на 6000»
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле договорились обменяться телами погибших военных. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Он уточнил, что обмен пройдет в формате «6000 на 6000».
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд российской и украинской делегаций. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах Киев передал российской делегации список украинских детей, которых сторона требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового освобождения пленных. Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести обмен пленными и продолжить диалог. По итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, чтобы получить необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись на родину.