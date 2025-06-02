Умеров заявил о договоренности России и Украины обменяться телами военных

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести обмен пленными и продолжить диалог. По итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, чтобы получить необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись на родину.