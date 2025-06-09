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Минобороны сообщило о первом этапе самого масштабного обмена пленными

В рамках стамбульских договоренностей возвращены военнослужащие моложе 25 лет
Ведомости

Минобороны сообщило, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей.

В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медпомощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Договоренность об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет была достигнута в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным. Ожидалось, что в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.

На переговорах стороны также обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и условились, что Россия передаст Киеву тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Москва также предлагала Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших военных.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июня подтвердил, что Россия сохраняет готовность реализовать достигнутые в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле договоренности. По его словам, этого нельзя сказать об украинской стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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