Минобороны сообщило о первом этапе самого масштабного обмена пленными

Минобороны сообщило о первом этапе самого масштабного обмена пленнымиВ рамках стамбульских договоренностей возвращены военнослужащие моложе 25 лет
Минобороны сообщило, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей.
В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медпомощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
Договоренность об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет была достигнута в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным. Ожидалось, что в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.
На переговорах стороны также обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и условились, что Россия передаст Киеву тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Москва также предлагала Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших военных.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июня подтвердил, что Россия сохраняет готовность реализовать достигнутые в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле договоренности. По его словам, этого нельзя сказать об украинской стороне.