Минобороны сообщило о первом этапе самого масштабного обмена пленными

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».