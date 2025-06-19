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Самолет с вернувшимися из плена военными приземлился в Подмосковье

Ведомости

Самолет с группой российских военнослужащих, которые вернулись из украинского плена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщило «РИА Новости».

19 июня Минобороны РФ объявило о новом обмене военнопленными с Украиной. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня, в Россию была возвращена группа военных. Взамен Москва передала Киеву группу украинских военнопленных.

Возвращенные российские военные сначала прибыли в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Сообщалось, что позже их доставят в Россию и военные будут направлены в медучреждения оборонного ведомства для прохождения лечения и реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что среди возвращенных Киеву – бойцы вооруженных сил Украины, нацгвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 г.

Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной прошел 14 июня. Тогда российская сторона вернула еще одну группу военнослужащих. Взамен Киеву были переданы украинские военнопленные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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