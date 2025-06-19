Самолет с вернувшимися из плена военными приземлился в Подмосковье
Самолет с группой российских военнослужащих, которые вернулись из украинского плена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщило «РИА Новости».
19 июня Минобороны РФ объявило о новом обмене военнопленными с Украиной. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня, в Россию была возвращена группа военных. Взамен Москва передала Киеву группу украинских военнопленных.
Возвращенные российские военные сначала прибыли в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Сообщалось, что позже их доставят в Россию и военные будут направлены в медучреждения оборонного ведомства для прохождения лечения и реабилитации.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что среди возвращенных Киеву – бойцы вооруженных сил Украины, нацгвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 г.
Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной прошел 14 июня. Тогда российская сторона вернула еще одну группу военнослужащих. Взамен Киеву были переданы украинские военнопленные.