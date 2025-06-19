Самолет с вернувшимися из плена военными приземлился в Подмосковье

Возвращенные российские военные сначала прибыли в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Сообщалось, что позже их доставят в Россию и военные будут направлены в медучреждения оборонного ведомства для прохождения лечения и реабилитации.