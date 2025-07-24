МККК помог вернуть 124 россиянина, вывезенных в украинские Сумы

О том, что на Украине остаются еще около 30 граждан РФ, перемещенных туда после вторжения ВСУ в августе 2024 г., сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 23 июля это подтвердил глава российской делегации на переговорах с Киевом – помощник президента РФ Владимир Мединский.