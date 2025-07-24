МККК помог вернуть 124 россиянина, вывезенных в украинские Сумы
Международный Комитет Красного Креста (МККК) помог репатриировать 124 граждан России из украинского города Сумы, операции проводились через территорию Белоруссии. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава миссии МККК в России и Белоруссии Борис Мишель.
«На сегодняшний день мы помогли репатриировать 124 гражданина России из украинского города Сумы в рамках четырех операций по репатриации через территорию Белоруссии», – сказал он.
Мишель заявил, что цель организации заключалась в содействии диалогу между сторонами. Комитет содействовал диалогу между сторонами, передавал их просьбы друг другу, сообщения, списки.
По его данным, в Сумах остаются до 30 граждан РФ. Он добавил, что коллеги МККК на Украине регулярно посещают этих людей и оказывают им помощь: «Мы не теряли их из виду».
О том, что на Украине остаются еще около 30 граждан РФ, перемещенных туда после вторжения ВСУ в августе 2024 г., сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 23 июля это подтвердил глава российской делегации на переговорах с Киевом – помощник президента РФ Владимир Мединский.