Швейцарец Борис Мишель более 30 лет работает в структуре Международного Комитета Красного Креста (МККК). В его резюме с 1993 г. – список наиболее тяжелых вооруженных конфликтов: от Боснии до Мали, от Конго до Сирии. Последние два года Мишель возглавлял МККК в России и Белоруссии, по сути в эпицентре самого крупного конфликта последнего времени. Интервью с ним прошло в Москве, в неприметном здании миссии МККК в переулке недалеко от пр-та Мира: сейчас Мишель завершает работу в нашем регионе. «Ведомости» поговорили с ним о помощи живым и об уважении к мертвым, о гражданских и комбатантах в зонах конфликтов, о воссоединении семей, о нейтралитете и вовлеченности и о многом другом. Например, о том, как людям важно оставаться людьми, а противоборствующим сторонам – соблюдать гуманитарное право и не бить по тем, кто помогает уязвимым.