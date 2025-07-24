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Главная / Политика / Интервью /

Борис Мишель: Быть нейтральным, где эмоции зашкаливают, трудно

Уходящий глава миссии МККК в Москве – о двухлетней вахте на полях российско-украинского конфликта
Илья Лакстыгал
Глава делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борис Мишель
Глава делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борис Мишель / Константин Демидов / Пресс-служба МККК

Швейцарец Борис Мишель более 30 лет работает в структуре Международного Комитета Красного Креста (МККК). В его резюме с 1993 г. – список наиболее тяжелых вооруженных конфликтов: от Боснии до Мали, от Конго до Сирии. Последние два года Мишель возглавлял МККК в России и Белоруссии, по сути в эпицентре самого крупного конфликта последнего времени. Интервью с ним прошло в Москве, в неприметном здании миссии МККК в переулке недалеко от пр-та Мира: сейчас Мишель завершает работу в нашем регионе. «Ведомости» поговорили с ним о помощи живым и об уважении к мертвым, о гражданских и комбатантах в зонах конфликтов, о воссоединении семей, о нейтралитете и вовлеченности и о многом другом. Например, о том, как людям важно оставаться людьми, а противоборствующим сторонам – соблюдать гуманитарное право и не бить по тем, кто помогает уязвимым.

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