Итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины в СтамбулеСтороны договорились о новых обменах, предложено перевести часть работы в онлайн
В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча двух делегаций оказалась короткой – они общались менее сорока минут. О чем договорились стороны вооруженного конфликта – в материале «Ведомостей».
Что рассказал глава российской делегации Владимир Мединский
Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина рассмотрит предложение.
Россия предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забирать раненых и убитых.
Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Россия предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.
Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий. Украина так и не вернула всех мирных перемещенных лиц. Около 30 жителей Курской области удерживаются на Украине.
Будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий.
Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах. Они очень далеки друг от друга.
Весь список из 339 фамилий украинских детей, который был передан России, полностью проработан: часть из них уже вернулись на Украину. По остальным идет работа. Если будут найдены их родители, родственники, представители — они вернутся домой.
Большинство детей из украинского списка никогда не находились в России, 50 фамилий оказались не детьми, а взрослыми.
РФ подняла вопрос о возвращении российских детей, остающихся на Украине или вывезенных в страны Евросоюза. В списке Москвы около 20 человек.
Встреча лидеров государств нужна, чтобы поставить точку в военном конфликте. Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию.
Что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров:
Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа.
В гуманитарный обмен между Россией и Украиной будет включено более 1200 человек.