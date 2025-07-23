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Главная / Политика /

Итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Стороны договорились о новых обменах, предложено перевести часть работы в онлайн
Михаил Беляев
Александр Рюмин / РИА Новости
Александр Рюмин / РИА Новости

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча двух делегаций оказалась короткой – они общались менее сорока минут. О чем договорились стороны вооруженного конфликта – в материале «Ведомостей».

Что рассказал глава российской делегации Владимир Мединский

  • Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина рассмотрит предложение.

  • Россия предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забирать раненых и убитых.

  • Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.

  • Россия предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих

  • Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий. Украина так и не вернула всех мирных перемещенных лиц. Около 30 жителей Курской области удерживаются на Украине.

  • Будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий.

  • Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах. Они очень далеки друг от друга.

  •  Весь список из 339 фамилий украинских детей, который был передан России, полностью проработан: часть из них уже вернулись на Украину. По остальным идет работа. Если будут найдены их родители, родственники, представители — они вернутся домой.

  • Большинство детей из украинского списка никогда не находились в России, 50 фамилий оказались не детьми, а взрослыми.

  • РФ подняла вопрос о возвращении российских детей, остающихся на Украине или вывезенных в страны Евросоюза. В списке Москвы около 20 человек.

  • Встреча лидеров государств нужна, чтобы поставить точку в военном конфликте. Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию. 

Что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров:

  • Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа.

  •  В гуманитарный обмен между Россией и Украиной будет включено более 1200 человек.

Как прошел третий раунд переговоров России и Украины
23 июля в cтамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать онлайн по военным, гуманитарным и политическим вопросам.
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23 июля в cтамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать онлайн по военным, гуманитарным и политическим вопросам. / Александр Рюмин / РИА Новости

 

 

 

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