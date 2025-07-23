Мединский: Россия предложила Украине установить режимы перемирия
Россия предложила Украине вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Об этом сообщил глава российской делегации – помощник президента РФ Владимир Мединский.
Предполагается, что они будут действовать от 24 до 48 часов. Перемирия необходимы для работы санитарных команд.
Он пояснил, что гуманитарные паузы необходимы для сбора раненых и тел погибших, сейчас работа санитарных групп в серой зоне осложняется работой дронов.
Вечером 23 июля завершился третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась около 40 минут. Российская сторона предложила провести обмен военнопленными по формуле «1200 на 1200». Также Россия готова передать Украине еще 3000 тел погибших бойцов ВСУ.
Ожидалось, что стороны в рамках новой встречи обсудят проекты меморандумов, которыми обменялись на предыдущем раунде. Мединский констатировал, что позиции Москвы и Киева сейчас «достаточно далеки друг от друга».