Мединский: Россия и Украина договорились об обмене 1200 военных с каждой стороны
Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.
Он также рассказал, что Россия предложила Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Мединский отметил, что будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелораненым и больными на линии боевых действий.
Ранее ТАСС сообщал, что Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене гражданских лиц наряду с военными.
23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в турецком Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.