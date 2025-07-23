Мединский: Россия и Украина договорились об обмене 1200 военных с каждой стороны

Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.



Он также рассказал, что Россия предложила Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Мединский отметил, что будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелораненым и больными на линии боевых действий.