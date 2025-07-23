Москва и Киев обменялись списками детей на переговорах в Стамбуле
Россия передала Украине список российских детей, которые, по имеющейся информации, находятся на территории Украины, а также в странах Европейского союза, сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он добавил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Москва поставила вопрос о необходимости их возвращения.
По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Если находятся их родители или законные представители – дети возвращаются. Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.
Ранее ТАСС сообщал, что Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене гражданских лиц наряду с военными.
23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в турецком Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.