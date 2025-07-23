Третий раунд российско-украинских переговоров. Онлайн

Третий раунд российско-украинских переговоров. ОнлайнОбе делегации прибыли в Стамбул
17:13. Делегация Украины прибыла в Стамбул, сообщает «Укринформ». Российская делегация уже находится в городе. Их встреча запланирована на 19:00.
16:35. Мединский прилетел в футболке бренда Putin Team. Сейчас в Стамбуле +37°.
16:15. Прилетев в Стамбул, Мединский заявил, что слышал о намерении делегации Украины добиваться на переговорах договоренности о встрече лидеров государств.
16:00. Зеленский говорил, что на сегодняшних переговорах Украина будет настаивать на «немедленном и полном» прекращения огня и ударов по инфраструктуре. Однако, как пишет The New York Times, компромисс между сторонами конфликта на этом раунде маловероятен. «Аналитики ожидают постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания», – отмечает газета. Ранее Кремль говорил, что ждет непростой разговор, а среди тем называл обсуждение меморандумов о мире и обмена пленными.
15:44. Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, передает «РИА Новости». Украинские переговорщики тоже находятся в Турции. В Анкаре прошла их встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Эрдагану были переданы слова благодарности от Зеленского за предоставление площадки для переговоров, а также поддержку Украины.
Что известно о новом раунде переговоров
В 19:00 мск в Стамбуле в дворце Чыраган должны стартовать переговоры России и Украины. Делегацию РФ, как и в прошлый раз, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую – Рустем Умеров. С прошлой встречи его статус изменился: он перестал быть министром обороны страны и возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В украинскую делегацию также включили двух новых членов – представителя омбудсмена и еще одного представителя генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская осталась в прежнем составе.
Как ожидается, стороны будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов о прекращении огня. Ранее в Кремле отмечали, что они диаметрально противоположны, потому там не ждут прорывов. Сам разговор, как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ожидается очень сложным.
Еще одной темой встречи должны стать новые обмены пленными. На прошлых переговорах стороны договорились обменять по формуле «всех на всех» молодых и тяжелораненых пленных. Также российская сторона решила передать в одностороннем порядке тела 6000 бойцов ВСУ.
Обмены прошли в июне – июле. 17 июля Россия передала Украине ещё 1000 тел погибших солдат и офицеров.
Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. После этого стороны долго не могли согласовать дату третьего этапа переговоров. Процесс сдвинулся после того, как президент США Дональд Трамп поставил ультиматум: стороны должны прийти к соглашению до 3 сентября.