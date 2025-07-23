Третий раунд российско-украинских переговоров. Онлайн

16:00. Зеленский говорил, что на сегодняшних переговорах Украина будет настаивать на «немедленном и полном» прекращения огня и ударов по инфраструктуре. Однако, как пишет The New York Times, компромисс между сторонами конфликта на этом раунде маловероятен. «Аналитики ожидают постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания», – отмечает газета. Ранее Кремль говорил, что ждет непростой разговор, а среди тем называл обсуждение меморандумов о мире и обмена пленными.