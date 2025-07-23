Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Третий раунд российско-украинских переговоров. Онлайн

Обе делегации прибыли в Стамбул
Ведомости
Рамиль Ситдиков / ТАСС
Рамиль Ситдиков / ТАСС

17:13. Делегация Украины прибыла в Стамбул, сообщает «Укринформ». Российская делегация уже находится в городе. Их встреча запланирована на 19:00.

16:35. Мединский прилетел в футболке бренда Putin Team. Сейчас в Стамбуле +37°.

16:15. Прилетев в Стамбул, Мединский заявил, что слышал о намерении делегации Украины добиваться на переговорах договоренности о встрече лидеров государств.

Рамиль Ситдиков / ТАСС
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

16:00. Зеленский говорил, что на сегодняшних переговорах Украина будет настаивать на «немедленном и полном» прекращения огня и ударов по инфраструктуре. Однако, как пишет The New York Times, компромисс между сторонами конфликта на этом раунде маловероятен. «Аналитики ожидают постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания», – отмечает газета. Ранее Кремль говорил, что ждет непростой разговор, а среди тем называл обсуждение меморандумов о мире и обмена пленными.

15:44. Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, передает «РИА Новости». Украинские переговорщики тоже находятся в Турции. В Анкаре прошла их встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Эрдагану были переданы слова благодарности от Зеленского за предоставление площадки для переговоров, а также поддержку Украины.

Что известно о новом раунде переговоров

В 19:00 мск в Стамбуле в дворце Чыраган должны стартовать переговоры России и Украины. Делегацию РФ, как и в прошлый раз, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую – Рустем Умеров. С прошлой встречи его статус изменился: он перестал быть министром обороны страны и возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В украинскую делегацию также включили двух новых членов – представителя омбудсмена и еще одного представителя генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская осталась в прежнем составе.

Как ожидается, стороны будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов о прекращении огня. Ранее в Кремле отмечали, что они диаметрально противоположны, потому там не ждут прорывов. Сам разговор, как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ожидается очень сложным.

Еще одной темой встречи должны стать новые обмены пленными. На прошлых переговорах стороны договорились обменять по формуле «всех на всех» молодых и тяжелораненых пленных. Также российская сторона решила передать в одностороннем порядке тела 6000 бойцов ВСУ.

Обмены прошли в июне – июле. 17 июля Россия передала Украине ещё 1000 тел погибших солдат и офицеров.

Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. После этого стороны долго не могли согласовать дату третьего этапа переговоров. Процесс сдвинулся после того, как президент США Дональд Трамп поставил ультиматум: стороны должны прийти к соглашению до 3 сентября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных