Дональд Трамп нанес по России словесный удар

А вот на украинском направлении Келлог на практике вернул себе статус если не единственного, то основного представителя США. Как пишут американские СМИ, он сторонник более жесткого подхода к переговорам с Россией, чем Уиткофф. По данным управления конгресса по бюджету, всего с февраля 2022 г. США на помощь Украине (как экономическую, так и военную) выделили $195 млрд, если учитывать кредит в $20 млрд (как часть общей американо-европейской инициативы по выделению $50 млрд в счет доходов от активов ЦБ России), одобренный в декабре уходящей администрацией Джо Байдена. Из этих средств $70,6 млрд – на вооружение и другую военную поддержку. Помощь осуществляется по двум основным каналам: по линии президентских полномочий (PDA) из арсеналов Пентагона и по программе USAI по закупке новых вооружений. По данным Politico, выделенных при Байдене ресурсов может хватить еще на несколько месяцев.