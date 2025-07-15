Дональд Трамп нанес по России словесный удар

Дональд Трамп нанес по России словесный ударОн пригрозил вторичными пошлинами ее партнерам и поставками оружия Украине за счет Европы
Вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров России будут применены в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по Украине, заявил президент США Дональд Трамп 14 июля в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. «Надеюсь, нам не придется это делать», – сказал Трамп. Он также подчеркнул, что «европейские страны» будут закупать американское оружие и смогут передавать его «другим странам» по схеме замены европейцами старого вооружения. Рютте восхитился решением Трампа и объяснил позицию. «Г-н президент, дорогой Дональд <...> вы приняли решение, вы хотите, чтобы у Украины было все, чтобы защищаться от России. И вы хотите, чтобы мы платили за это, – абсолютно логично <...>» – подчеркнул генсек альянса. Он также уточнил, что эта схема допускает передачу вооружений Украине.
Новые поставки оружия из США будут включать в том числе зенитные ракетные системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 батарей (по всей видимости, речь идет об уже заказанных европейскими странами системах, а они, в свою очередь, передадут часть своих систем Украине. – «Ведомости»). Говоря о вторичных пошлинах, Трамп, по всей видимости, имел в виду меры в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы. Этот же термин он использовал в интервью телеканалу NBC News 30 марта. «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами... Будут 25%-ные тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть», – сказал тогда президент.
Упомянув вторичные пошлины в этот раз, он не уточнил, на какой закон и полномочия он будет опираться и коснутся ли эти меры российской продукции, поставляемой в США. При этом он подчеркнул, что санкционный законопроект, одним из инициаторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов), фактически не нужен, хотя он не против его утверждения. Законопроект допускает ужесточение санкционного режима в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, а также введение 500%-ных пошлин на российский импорт, на товары из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.
Трамп и военная помощь Киеву
Вернувшись в Белый дом 20 января, Трамп ни разу не отрицал возможности более жесткого подхода к выстраиванию отношений с Россией. Новыми санкциями он грозил в марте, а также в конце мая, он также пару раз грозился выйти из переговорного процесса. Нынешнее ужесточение риторики стало заметно после шестого официального телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным 3 июля. За день до звонка, 2 июля, подтвердилась информация о приостановке части американских поставок вооружений Украине. Но уже 8 июля Трамп заявил, что продолжит поставлять Киеву оборонительное вооружение и что он не имел никакого отношения к недавней приостановке.
Возможное изменение подхода к диалогу с Россией по украинской тематике ощущалось не только благодаря риторике, но и исходя из того, кому Трамп передавал курирование диалога с Россией и Украиной. В ноябре в качестве спецпосланника по вопросам российско-украинского урегулирования был выбран отставной генерал Кит Келлог. Постепенно к этому треку подключили спецпосланника Трампа по ближневосточному урегулированию Стива Уиткоффа. Объясняли это так: по теме конфликта Келлог выстраивает коммуникацию с Киевом, а Уиткофф – с Москвой.
Последний четыре раза прилетал в Россию, участвовал в обмене заключенными в феврале, встречался со спецпосланником президента Путина Кириллом Дмитриевым и самим главой государства. Но со времен последнего визита Уиткоффа в Москву в конце апреля он стал все меньше высказываться по поводу украинского конфликта и в целом стал менее активным в медиаполе. Публичная активность чиновника относительно возобновилась после начала 12-дневной ирано-израильской войны.
А вот на украинском направлении Келлог на практике вернул себе статус если не единственного, то основного представителя США. Как пишут американские СМИ, он сторонник более жесткого подхода к переговорам с Россией, чем Уиткофф. По данным управления конгресса по бюджету, всего с февраля 2022 г. США на помощь Украине (как экономическую, так и военную) выделили $195 млрд, если учитывать кредит в $20 млрд (как часть общей американо-европейской инициативы по выделению $50 млрд в счет доходов от активов ЦБ России), одобренный в декабре уходящей администрацией Джо Байдена. Из этих средств $70,6 млрд – на вооружение и другую военную поддержку. Помощь осуществляется по двум основным каналам: по линии президентских полномочий (PDA) из арсеналов Пентагона и по программе USAI по закупке новых вооружений. По данным Politico, выделенных при Байдене ресурсов может хватить еще на несколько месяцев.
Несмотря на отсутствие ожидаемых многими резких заявлений, нынешняя пресс-конференция Трампа на некоторое время откладывает даже минимальный прогресс в переговорном процессе как на украинском треке, так и на отдельном российско-американском, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт объяснил, что, хотя новых пакетов помощи Украине не планируется, поставки все равно продолжаются и продолжатся через Европу, что лишает президента Украины Владимира Зеленского мотивации вообще участвовать в переговорном процессе и он вполне может заявить об этом. По словам Суслова, попытки Трампа надавить на Россию условными дедлайнами, а также фактическое продолжение американской помощи играют не в пользу продолжения переговорного процесса в ближайшее время.
Трамп не хотел продолжать политику Байдена и искоренить минимальную возможность стабилизации диалога с Россией, поэтому сегодняшние заявления и не были очень детальными, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Он также отметил важность понижения аппаратного приоритета темы Украины: при Байдене координацией поставок американского оружия на Украину занимался министр обороны, а при Трампе – спецпосланник по НАТО Мэтью Уитакер.
По мнению эксперта, контакты между Россией и США продолжатся, но на нормализацию отношений с возобновлением работы посольств и консульских служб, не говоря о возвращении нашей дипломатической собственности, Вашингтон в обозримом будущем не пойдет. Он подчеркнул, что американцы попытаются убедить Украину принять участие в следующем раунде переговоров, которые Киев попытается выхолостить. Что касается вооружений, то сколько Украина будет их получать – зависит от того, сколько смогут купить европейцы и сколько и когда сможет произвести американский ВПК. «В этом смысле Трамп еще и снял с себя ответственность за объем и номенклатуру поставок», – резюмировал Силаев.