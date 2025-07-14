Как западные СМИ отреагировали на решение Трампа о поставках оружия Украине

Как западные СМИ отреагировали на решение Трампа о поставках оружия УкраинеОни отметили изменение политики США в отношении украинского конфликта
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.
Он также дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта. В противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на решения президента Трампа, касающиеся помощи Украине и политики США в отношении России.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас приветствовала более жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении России, но отметила, что 50-дневный ультиматум по санкциям для Москвы «слишком долгий».
«Очень хорошо, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это слишком долго», – сказала она.
Угроза Трампа ввести так называемые вторичные санкции против России, если она будет реализована, станет серьезным поворотом в западной санкционной политике. Законодатели обеих партий в США добиваются принятия законопроекта, который позволит применять такие меры к государствам, покупающим российскую нефть.
При этом заявление президента о 50-дневном льготном периоде инвесторы в России восприняли с облегчением: рубль отыграл прежние потери, а фондовые индексы выросли.
В целом эти шаги означают принципиально новый подход к конфликту, от которого Трамп с момента вступления в должность стремился дистанцироваться. Даже выступая из Овального кабинета, президент настаивал, что не несет ответственности за затянувшийся кризис.
Тем не менее он, судя по всему, разочарован президентом России Владимиром Путиным.
Продавая оружие европейским странам, а не поставляя его напрямую Украине, Трамп стремится обезопасить себя от критики за отказ от предвыборного обещания сократить участие США в украинском конфликте.
Кроме того, он рассчитывает на финансовую выгоду: каждый ракетный комплекс Patriot стоит примерно $1 млрд.
Хотя президент по-прежнему считает, что за оружие должны платить не США, он продемонстрировал новый, необычно теплый подход к европейским союзникам, которых раньше нередко критиковал.
Сегодня он заявил, что «очень разочарован и недоволен» российским лидером, и дал Москве 50 дней на достижение соглашения, после чего пригрозил 100%-ными вторичными санкциями, которые затронут не только Россию, но и страны, ведущие с ней бизнес, такие как Китай и Индия.
Американская идея поставок оружия через НАТО, осуществимость которой еще предстоит доказать, вписывается в контекст помощи Украине. Тем не менее это означает заметный сдвиг в позиции администрации Трампа. «До сих пор она не утверждала новые поставки, отправлялись только те вооружения, которые были согласованы при [бывшем президенте США] Джо Байдене», – подчеркнул генерал Франсуа Шованси.