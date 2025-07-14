Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос на фоне антисанкционных высказываний Трампа

Ведомости

Мосбиржа показывает уверенный рост: к закрытию торгов индекс IMOEX2 прибавил 2,4%, достигнув 2705,38 пункта, следует из информации регулятора.

К 18:29 мск индекс достиг максимального роста (+3,04%, 2722,53 пункта), однако к закрытию основной сессии прирост сократился до 2,7% (2713,96 пункта). Аналитики связывают такую динамику с опасениями инвесторов относительно более жестких ограничительных мер.

Лидерами роста выступают акции «Норникеля», «Газпрома» и др.

Российский фондовый индекс показал положительную динамику после заявления Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин на российский импорт, если в ближайшие 50 дней не будет сдвигов в украинском конфликте. В то же время Трамп выразил сомнения в целесообразности законодательной инициативы, предполагающей введение новых ограничительных мер против Российской Федерации.

9 июля индекс Мосбиржи впервые с 27 мая опустился ниже психологически важной отметки в 2700 пунктов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных