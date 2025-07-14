Индекс Мосбиржи вырос на фоне антисанкционных высказываний Трампа

Российский фондовый индекс показал положительную динамику после заявления Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин на российский импорт, если в ближайшие 50 дней не будет сдвигов в украинском конфликте. В то же время Трамп выразил сомнения в целесообразности законодательной инициативы, предполагающей введение новых ограничительных мер против Российской Федерации.