Трамп анонсировал поставки американского оружия Украине на миллиарды долларов

Трамп анонсировал поставки американского оружия Украине на миллиарды долларовКиев получит в том числе 17 комплексов Patriot, а платить будет Европа
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина получит вооружение от Соединенных Штатов, а оплату за него полностью обеспечат европейские государства.
«Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, все самое лучшее. Европейцы это знают, и сегодня мы заключили сделку… Мы будем поставлять им [европейцам] оружие, а они будут за него платить. США не будут нести никаких затрат. Мы не покупаем – мы производим, а они оплачивают», – сказал Трамп журналистам после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп подчеркнул, что достигнутое соглашение – «очень крупное».
«Речь идет о военной технике на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и очень быстро поступит на поле боя. Украина ее получит», – объяснил он.
Американский президент также заявил, что у Украины не было никаких шансов в начале конфликта, если бы она не получила американское вооружение.
Трамп отметил, что на последнем саммите страны альянса согласились нарастить инвестиции в оборону до 5% ВВП. «Это богатые страны, у них действительно много средств, и они хотят участвовать. Они очень серьезно к этому относятся. И мы тоже. Мы уже вложили колоссальные средства, и не хотим вкладываться больше, хотя можем», – сказал он.
На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь конкретно о зенитных ракетах Patriot или о полном комплексе батарей Patriot, Трамп сказал: «Обо всем. Это будет полный комплект вместе с батареями».
«Некоторые прибудут совсем скоро. Буквально в ближайшие дни – пара стран, у которых есть Patriot, передадут их, а мы заменим их другими, – добавил он, комментируя возможные сроки доставки на Украину. – Так что все начнется совсем скоро. Одна страна, у которой 17 установок Patriot, уже готовит их к отправке. Им они сейчас не особо нужны, так что мы договоримся, чтобы большая часть этих 17 установок отправилась в Варшаву. Это можно организовать очень быстро».
Реакция генсека НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте назвал сделку с США «очень важной» и отметил, что оплачивать помощь Украине должны европейцы – это «логично».
«Это продолжение огромного успеха саммита НАТО: договоренности о 5%, а также решения поддерживать Украину и наращивать оборонное производство. Так что на основе всего этого – это шаг со стороны Европы. И сейчас Европа снова делает шаг вперед», – сказал генсек.
Рютте сообщил, что Украина получит «огромное количество» военной техники, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы.
«Мы будем работать через структуры НАТО, чтобы точно понимать, что нужно Украине. Мы сможем формировать пакеты помощи. Конечно, США сохранят свои запасы, необходимые для обороны страны – это абсолютно ясно. Но это означает, что Украина сможет получить действительно огромное количество техники — как ПВО, так и ракет и боеприпасов», – объявил Рютте.
Мирный процесс
Трамп выразил уверенность, что стороны украинского конфликта сделают то, что необходимо, чтобы достичь мирного соглашения.
«У нас есть определенные параметры, которые известны обеим сторонам. Мы знаем, что нужно сделать. Думаю, это будет очень серьезно. Мы хотим прочного мира», – подчеркнул он.
Трамп заявил, что за время урегулирования конфликта сделка казалась достигнутой четыре раза.
Кроме того, Трамп отметил, что сделка по поставке оружия Украине, которую оплатит Европа, дает «шанс на мир».
«Я думаю, это шанс на достижение мира», – сказал он в ответ на вопрос, можно ли рассматривать сделку с НАТО как шаг к прекращению конфликта.
Он подытожил, что есть шанс достичь мирного разрешения конфликта.
На вопрос о том, насколько далеко он готов зайти в случае эскалации конфликта, Трамп заявил: «Не задавайте мне таких вопросов – насколько далеко я готов зайти».
«Я хочу, чтобы война была прекращена», – сказал он.
О Путине
Трамп рассказал, что часто разговаривает с президентом России Владимиром Путиным и их беседы всегда проходят в дружественной обстановке.
«Я часто с ним разговариваю, – сказал Трамп. – Наши разговоры всегда проходят приятно».
Но несмотря на приятные беседы, отметил Трамп, конфликт на Украине не прекращается.
«Я часто с ним говорю о том, чтобы закончить все это. Каждый раз кладу трубку и думаю: «Ну, был приятный разговор». А потом – ракеты запускаются по Киеву или другому городу. Думаю: странно. Когда это происходит три-четыре раза, понимаешь, что разговоры ничего не значат. Общение у нас всегда вежливое… А ночью – взрывы», – сказал он.
Он подчеркнул, что в какой-то момент одних разговоров становится недостаточно — необходимы действия и реальные результаты.
«И я надеюсь, что он [Путин] это сделает. У него потенциально великая страна, и он напрасно теряет столько людей и денег из-за этого, – добавила он. – У него есть 50 дней. Я надеюсь, он пойдет на это [сделку]».
Вторичные пошлины
Трамп заявил, что может ввести вторичные пошлины без одобрения сената и палаты представителей конгресса.
«Мы можем вводить вторичные тарифы. Мы, вероятно, говорим о ставке в 100% или около того. Мы можем вводить вторичные тарифы без одобрения сената и палаты представителей», – сказал он.
Трамп таким образом пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине, заявил он.
Трамп также выразил сомнение в необходимости принятия законопроекта, предусматривающего введение жестких антироссийских санкций.
В апреле группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий значительное ужесточение санкционного режима в отношении России. Авторами документа выступили республиканец Линдси Грэм (внесенный в российский перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь. Законопроект предлагает введение вторичных санкций в 500% против стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Трамп объяснил, что цифра в 500% становится бессмысленной после определенного момента, потому что «эффект будет тем же».