Трамп анонсировал поставки американского оружия Украине на миллиарды долларов

«Некоторые прибудут совсем скоро. Буквально в ближайшие дни – пара стран, у которых есть Patriot, передадут их, а мы заменим их другими, – добавил он, комментируя возможные сроки доставки на Украину. – Так что все начнется совсем скоро. Одна страна, у которой 17 установок Patriot, уже готовит их к отправке. Им они сейчас не особо нужны, так что мы договоримся, чтобы большая часть этих 17 установок отправилась в Варшаву. Это можно организовать очень быстро».