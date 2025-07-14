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Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Киев пока не передал Москве предложения по срокам проведения встречи
Ведомости

Российская сторона готова к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам», – добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной. Вопрос согласования дат остается открытым. «Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, сразу об этом сообщим», – пояснял он 8 июля. В ходе брифинга 11 июля Песков говорил, что процесс подготовки к следующему раунду переговоров продолжается, российская сторона ожидает от Украины предложений по срокам.

Российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва передала Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров.

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