Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной. Вопрос согласования дат остается открытым. «Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, сразу об этом сообщим», – пояснял он 8 июля. В ходе брифинга 11 июля Песков говорил, что процесс подготовки к следующему раунду переговоров продолжается, российская сторона ожидает от Украины предложений по срокам.