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Москва ожидает от Киева предложений по срокам следующего раунда переговоров

Ведомости

Процесс подготовки к следующему раунду переговоров продолжается, российская сторона ожидает от Украины предложений по срокам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта работа идет. <...> Мы ждем предложения украинской стороны по срокам продолжения раунда в двусторонних прямых переговорах», – сказал он.

Песков неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной. Вопрос согласования дат остается открытым. «Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, сразу об этом сообщим», – пояснял он.

8 июля глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил о том, что Анкара находится в ожидании ответа украинской стороны касательно организации третьего раунда диалога с Россией. По его информации, российская делегация уже подтвердила готовность принять участие в новой встрече.

С мая 2025 г. Стамбул принимает российско-украинские переговоры. Предыдущие переговорные сессии завершились масштабными обменами пленными и договоренностью приступить к обсуждению будущего меморандума.

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