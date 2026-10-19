Гериатрическая служба в РФ еще не охватывает всех пожилых пациентов

Гериатрическая служба в РФ еще не охватывает всех пожилых пациентовЭто может объясняться новизной и сложностью направления, считают эксперты
Российская гериатрическая служба пока не может охватить всех обращающихся за помощью пациентов. Об этом главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов сообщил на Всероссийском экспертном форуме по сохранению когнитивного здоровья. По его словам, обеспеченность граждан профильными специалистами сейчас составляет 46% от норматива, а к концу 2026 г. этот показатель может снизиться до 32%.
При этом по регионам страны гериатры распределены неравномерно. Например, в Ненецком автономном округе прием ведут лишь около 15% от необходимого числа специалистов, а потребности московских пациентов в таких врачах закрыты полностью. Ситуацию усугубляет прогнозируемый в России по итогам 2025–2026 гг. «демографический шок». За этот период численность населения в возрасте старше 60 лет может вырасти на 168 000–188 000 человек (менее чем на 1% относительно данных, представленных министром здравоохранения Михаилом Мурашко в 2025 г. – «Ведомости»), отметил Кабанов.
Перенаправить всех пациентов к терапевтам нельзя – в амбулаторном звене эти врачи и так решают множество вопросов, добавил гериатр. По его мнению, часть задач по скринингу когнитивных нарушений можно было бы делегировать специально обученным средним медработникам – но квалификация медсестер в этой области остается недостаточной. Проблема есть и в подготовке врачей: несмотря на рост контрольных цифр приема в ординатуру, на профильные бюджетные места выпускники медвузов «практически не идут», признал Кабанов.
Вместе с тем компетенции по ведению пациентов с когнитивными расстройствами между собой делят гериатры, неврологи, психиатры, терапевты и медицинские психологи, отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов. Психиатрами, к примеру, российские пациенты обеспечены, сказала главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт. При этом четкого разграничения зон ответственности между разными врачами нет, отметил Власов.
Когда в больнице появляется гериатр
В связи с этим необходимо разработать и нормативно закрепить четкий маршрут пациента с момента появления жалоб до лечения и сопровождения, подчеркнул сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Также нужно распределить между специалистами разных профилей задачи по терапии россиян с когнитивными нарушениями и определить источник финансирования лечения пациентов без права на льготное обеспечение лекарствами.
Гериатрия – молодое и сложное направление, отметил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Дефицит кадров в этом случае является «болезнью роста». Направление пока «не обросло» необходимыми стандартами, а среди медиков нет широкого понимания преимуществ гериатрии. Минздрав многое делает для исправления ситуации: запускает образовательные программы, установил критерии эффективности службы. Но нужно время, чтобы все заинтересованные стороны, включая пациентов, осознали возможности современной гериатрии, объяснил Мелик-Гусейнов.
Сегодня врач может заподозрить когнитивные нарушения во время диспансеризации, сказал медицинский директор компании «Сберздоровье», врач общей практики Владислав Мохамед Али. Люди 65 лет и старше проходят анкетирование, которое включает вопрос о проблемах с памятью, пониманием, ориентацией и способностью планировать. Если человек отвечает утвердительно, врач уточняет жалобы и проводит дополнительную оценку состояния пациента, а с 1 сентября 2026 г. также фиксирует выявленный риск в карте учета диспансеризации. При наличии показаний пациента направляют к неврологу для дальнейшего обследования.
Этот врач проводит подробное нейропсихологическое тестирование: оценивает, насколько нарушения мешают пациенту в повседневной жизни, назначает МРТ головного мозга и анализы – они нужны, чтобы исключить обратимые причины нарушений, рассказал невролог Скандинавского центра здоровья Анатолий Каплун. По его словам, похожую на когнитивные расстройства картину дают дефицит витамина B12, нехватка гормонов щитовидной железы, депрессия и побочное действие некоторых лекарств. Если выявляются нарушения поведения, галлюцинации или выраженная депрессия, к лечению подключают психиатра.