Гериатрическая служба в РФ еще не охватывает всех пожилых пациентов

При этом по регионам страны гериатры распределены неравномерно. Например, в Ненецком автономном округе прием ведут лишь около 15% от необходимого числа специалистов, а потребности московских пациентов в таких врачах закрыты полностью. Ситуацию усугубляет прогнозируемый в России по итогам 2025–2026 гг. «демографический шок». За этот период численность населения в возрасте старше 60 лет может вырасти на 168 000–188 000 человек (менее чем на 1% относительно данных, представленных министром здравоохранения Михаилом Мурашко в 2025 г. – «Ведомости»), отметил Кабанов.