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Главная / Бизнес /

Участники рынка перевозок не ждут улучшения ситуации на сети РЖД до конца года

К сложностям с диспетчеризацией грузов прибавились внешние логистические ограничения
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Почти половина грузовладельцев и операторов подвижного состава ожидает, что ситуация с перевозками по сети РЖД в IV квартале ухудшится по ряду показателей по сравнению с III кварталом. Об этом говорится в обзоре Infoline, который есть у «Ведомостей».

Погрузка – основной показатель экономической деятельности монополии – падает на сети РЖД пятый год подряд. По итогам сентября погрузка снизилась на 1,2% в годовом выражении до 90,3 млн т, за девять месяцев – на 0,7% до 824,4 млн т. На протяжении последних полутора лет грузоотправители неоднократно поднимали вопрос ухудшения диспетчеризации грузов на сети, увеличения объема простоев вагонов, сложностей с их ремонтом и последующим выводом в эксплуатацию, что в совокупности сокращает провозные возможности инфраструктуры.

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