Участники рынка перевозок не ждут улучшения ситуации на сети РЖД до конца года

Погрузка – основной показатель экономической деятельности монополии – падает на сети РЖД пятый год подряд. По итогам сентября погрузка снизилась на 1,2% в годовом выражении до 90,3 млн т, за девять месяцев – на 0,7% до 824,4 млн т. На протяжении последних полутора лет грузоотправители неоднократно поднимали вопрос ухудшения диспетчеризации грузов на сети, увеличения объема простоев вагонов, сложностей с их ремонтом и последующим выводом в эксплуатацию, что в совокупности сокращает провозные возможности инфраструктуры.