Москва ждет предложений украинской стороны по возможной дате переговоров
Россия ждет предложений украинской стороны по возможной дате следующих переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, сразу об этом сообщим», – пояснил представитель Кремля.
8 июля глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил о том, что Анкара находится в ожидании ответа украинской стороны касательно организации третьего раунда диалога с Россией. По его информации, российская делегация уже подтвердила готовность принять участие в новой встрече.
С мая 2025 г. Стамбул принимает российско-украинские переговоры. На текущий момент проведены два раунда переговоров, однако точная дата следующей встречи пока не установлена. Предыдущие переговорные сессии завершились масштабными обменами пленными и договоренностью приступить к обсуждению будущего меморандума.
4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не может принять вариант урегулирования конфликта с Украиной, который не будет принимать во внимание законные интересы РФ в области безопасности.