Фидан: Турция ждет ответа Украины по возможному третьему раунду переговоров с РФ

С мая 2025 г. в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры. На данный момент состоялось два раунда, однако даты третьей встречи пока не определены. После предыдущих переговоров стороны провели масштабные обмены пленными и договорились обсудить будущий меморандум.