Фидан: Турция ждет ответа Украины по возможному третьему раунду переговоров с РФ
Анкара ожидает ответа от Украины относительно возможного проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Российская сторона заявила о своей готовности к третьему туру. Сейчас мы ждем ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются», – сказал Фидан в интервью журналистам (цитата по «РИА Новости»).
С мая 2025 г. в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры. На данный момент состоялось два раунда, однако даты третьей встречи пока не определены. После предыдущих переговоров стороны провели масштабные обмены пленными и договорились обсудить будущий меморандум.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 3 июля заявил, что Россия стремится достичь целей специальной военной операции. По его словам, предпочтительным путем является политико-дипломатическое урегулирование. Однако, пока это невозможно, Россия продолжит проведение спецоперации.
4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не может согласиться на урегулирование конфликта с Украиной, которое не будет учитывать законные интересы России в сфере безопасности.