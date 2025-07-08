Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Фидан: Турция ждет ответа Украины по возможному третьему раунду переговоров с РФ

Ведомости

Анкара ожидает ответа от Украины относительно возможного проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Российская сторона заявила о своей готовности к третьему туру. Сейчас мы ждем ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются», – сказал Фидан в интервью журналистам (цитата по «РИА Новости»).

С мая 2025 г. в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры. На данный момент состоялось два раунда, однако даты третьей встречи пока не определены. После предыдущих переговоров стороны провели масштабные обмены пленными и договорились обсудить будущий меморандум.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 3 июля заявил, что Россия стремится достичь целей специальной военной операции. По его словам, предпочтительным путем является политико-дипломатическое урегулирование. Однако, пока это невозможно, Россия продолжит проведение спецоперации.

4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не может согласиться на урегулирование конфликта с Украиной, которое не будет учитывать законные интересы России в сфере безопасности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных