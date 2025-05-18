Путин: Россия уважает интересы США и ожидает такого же отношения от Вашингтона
У американского народа и президента США Дональда Трамп есть свои национальные интересы, Москва относится к этому с уважением и ожидает такого же отношения от Штатов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Фрагмент интервью главы государства из фильма «Россия и Кремль. Путин. 25 лет» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Путин во время беседы ответил на вопрос, просматриваются ли с американцами «хоть какие-то точки соприкосновения».
«Вы знаете, у американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», – ответил Путин.
16 мая, после первых за три года российско-украинских переговоров, Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Позднее американский лидер анонсировал звонок российскому коллеге 19 мая.