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Путин: Россия уважает интересы США и ожидает такого же отношения от Вашингтона

Ведомости

У американского народа и президента США Дональда Трамп есть свои национальные интересы, Москва относится к этому с уважением и ожидает такого же отношения от Штатов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фрагмент интервью главы государства из фильма «Россия и Кремль. Путин. 25 лет» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Путин во время беседы ответил на вопрос, просматриваются ли с американцами «хоть какие-то точки соприкосновения».

«Вы знаете, у американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», – ответил Путин.

16 мая, после первых за три года российско-украинских переговоров, Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Позднее американский лидер анонсировал звонок российскому коллеге 19 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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