Трамп планирует позвонить Путину 19 мая

Трамп планирует позвонить Путину 19 маяПо его словам, темой звонка станут конфликт на Украине и торговые отношения
Президент США Дональд Трамп анонсировал звонок российскому коллеге Владимиру Путину 19 мая.
«Я буду говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра [17:00 по мск]», – написал он в Truth Social.
Трамп сообщил, что темами звонка станут: остановка боевых действий на Украине и торговые отношения. После Трамп планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и лидерам стран – членам НАТО.
16 мая, после первых за три года российско-украинских переговоров, Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с президентом РФ Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.
По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча лидеров двух стран возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами.