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Трамп планирует позвонить Путину 19 мая

По его словам, темой звонка станут конфликт на Украине и торговые отношения
Ведомости

Президент США Дональд Трамп анонсировал звонок российскому коллеге Владимиру Путину 19 мая.

«Я буду говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра [17:00 по мск]», – написал он в Truth Social.

Трамп сообщил, что темами звонка станут: остановка боевых действий на Украине и торговые отношения. После Трамп планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и лидерам стран – членам НАТО.

16 мая, после первых за три года российско-украинских переговоров, Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с президентом РФ Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча лидеров двух стран возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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