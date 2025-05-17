Трамп планирует позвонить Путину 19 мая

По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.