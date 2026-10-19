Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 455,22+1,2%RTSI933,55+2,14%RGBI111,7-0,16%RGBITR770,86-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Структура ГК ПИК запускает еще один офисный проект на западе Москвы

Девелопер Forma построит крупный бизнес-центр в Очаково-Матвеевском
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Девелоперская компания Forma (входит в ГК ПИК) планирует построить рядом со ст. м. «Аминьевская» в Очаково-Матвеевском бизнес-центр общей площадью 68 000 кв. м. Об этом рассказал ее представитель. О проекте также знают два консультанта, работавших с данным застройщиком. Forma планирует выйти на площадку в 2027 г., а ввести объект в эксплуатацию – в 2029 г., уточняет собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что комплекс будет состоять из двух башен, а непосредственно на офисы придется порядка 40 000 кв. м.

Инвестиции в проект девелопер не раскрывает. Руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Дмитрий Венчковский полагает, что затраты на строительство нового бизнес-центра составят 10–13 млрд руб. Похожая оценка – 10–12 млрд руб. – и у руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского. Директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | Corfac International Екатерина Андреева говорит, что сейчас 1 кв. м офисов обходится застройщикам в 200 000–250 000 руб. Таким образом, по ее мнению, она ожидает вложения на уровне 13,6–17 млрд.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её