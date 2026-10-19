Структура ГК ПИК запускает еще один офисный проект на западе Москвы

Структура ГК ПИК запускает еще один офисный проект на западе МосквыДевелопер Forma построит крупный бизнес-центр в Очаково-Матвеевском
Девелоперская компания Forma (входит в ГК ПИК) планирует построить рядом со ст. м. «Аминьевская» в Очаково-Матвеевском бизнес-центр общей площадью 68 000 кв. м. Об этом рассказал ее представитель. О проекте также знают два консультанта, работавших с данным застройщиком. Forma планирует выйти на площадку в 2027 г., а ввести объект в эксплуатацию – в 2029 г., уточняет собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что комплекс будет состоять из двух башен, а непосредственно на офисы придется порядка 40 000 кв. м.
Инвестиции в проект девелопер не раскрывает. Руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Дмитрий Венчковский полагает, что затраты на строительство нового бизнес-центра составят 10–13 млрд руб. Похожая оценка – 10–12 млрд руб. – и у руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского. Директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | Corfac International Екатерина Андреева говорит, что сейчас 1 кв. м офисов обходится застройщикам в 200 000–250 000 руб. Таким образом, по ее мнению, она ожидает вложения на уровне 13,6–17 млрд.