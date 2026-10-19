Структура ГК ПИК запускает еще один офисный проект на западе Москвы

Девелоперская компания Forma (входит в ГК ПИК) планирует построить рядом со ст. м. «Аминьевская» в Очаково-Матвеевском бизнес-центр общей площадью 68 000 кв. м. Об этом рассказал ее представитель. О проекте также знают два консультанта, работавших с данным застройщиком. Forma планирует выйти на площадку в 2027 г., а ввести объект в эксплуатацию – в 2029 г., уточняет собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что комплекс будет состоять из двух башен, а непосредственно на офисы придется порядка 40 000 кв. м.