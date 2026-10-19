Трамп на фоне погромов во Франции призвал Европу закрыть границы для мигрантов
Европа сделает роковую ошибку, если не закроет границы для мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Канзас. Его слова передает DRM News.
«Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких, как люди, которые протестуют, Европе придет конец», – сказал он.
18 октября Трамп призвал Францию закрыть границы и урегулировать ситуацию с протестами. Американский лидер связал данные акции с мигрантами и отметил, что люди с ненавистью в сердцах разрушили некогда великую страну.
В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на представителей западных либеральных кругов, заявив, что они «ввезли страны третьего мира» во Францию и другие государства. Он отметил, что также были проигнорированы важные вопросы ассимиляции и совместимости населения.
19 октября министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в ходе протестов в стране было задержано более 2300 человек. Глава МВД страны Лоран Нуньес добавил, что ранения получили 600 сотрудников полиции. Кроме того, ущерб, нанесенный протестующими, оценивается в несколько сотен миллионов евро.