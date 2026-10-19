Трамп на фоне погромов во Франции призвал Европу закрыть границы для мигрантов

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на представителей западных либеральных кругов, заявив, что они «ввезли страны третьего мира» во Францию и другие государства. Он отметил, что также были проигнорированы важные вопросы ассимиляции и совместимости населения.