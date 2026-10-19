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Трамп на фоне погромов во Франции призвал Европу закрыть границы для мигрантов

Антон Потоков
Mark Schiefelbein \ AP
Mark Schiefelbein \ AP

Европа сделает роковую ошибку, если не закроет границы для мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Канзас. Его слова передает DRM News.

«Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких, как люди, которые протестуют, Европе придет конец», – сказал он.

18 октября Трамп призвал Францию закрыть границы и урегулировать ситуацию с протестами. Американский лидер связал данные акции с мигрантами и отметил, что люди с ненавистью в сердцах разрушили некогда великую страну.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на представителей западных либеральных кругов, заявив, что они «ввезли страны третьего мира» во Францию и другие государства. Он отметил, что также были проигнорированы важные вопросы ассимиляции и совместимости населения.

19 октября министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в ходе протестов в стране было задержано более 2300 человек. Глава МВД страны Лоран Нуньес добавил, что ранения получили 600 сотрудников полиции. Кроме того, ущерб, нанесенный протестующими, оценивается в несколько сотен миллионов евро.

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