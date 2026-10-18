Вэнс: западные либералы ввезли во Францию третий мир
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал западных либералов, заявив, что они «ввезли страны третьего мира» во Францию и другие государства «во имя разнообразия и сострадания». Об этом он написал в соцсети X. По его словам, при этом были проигнорированы фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости.
«Им говорили, что это к этому приведет, но они не слушали», – написал он. Таким образом Вэнс отреагировал на новость в аккаунте Visegrad в соцсети X про то, что здание мэрии французского города Лимож, построенное в 1873 г., не пережило беспорядки: шпиль здания обрушился.
17 октября во Франции вспыхнули массовые протесты против роста стоимости жизни. По оценкам организаторов, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, в акциях по всей стране приняли участие около 800 000 человек. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. В Лионе был подожжен туристический офис на площади Белькур. В Марселе и Лилле протестующие ворвались в здания мэрий, ломая мебель и двери. В Бордо был разграблен дом префекта департамента Жиронда.