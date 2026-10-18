Вэнс: западные либералы ввезли во Францию третий мир

17 октября во Франции вспыхнули массовые протесты против роста стоимости жизни. По оценкам организаторов, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, в акциях по всей стране приняли участие около 800 000 человек. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. В Лионе был подожжен туристический офис на площади Белькур. В Марселе и Лилле протестующие ворвались в здания мэрий, ломая мебель и двери. В Бордо был разграблен дом префекта департамента Жиронда.