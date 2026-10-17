Около 100 человек атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в Париже
За несколько часов до начала протестов против высокой стоимости жизни около 100 человек в балаклавах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews во Франции, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.
«Большая группа людей бросала предметы в окна, причинив ущерб», – сказал источник газеты в полиции.
Число нападавших окончательно не установлено. Правоохранительные органы задержали 21 человека. Отмечается, что протестующие сначала заблокировали въезд на парковку здания, в котором располагались новостной телеканал и редакция Europe 1 на западе Парижа. Они также разбили окна офиса.
«Освещение новостей должно быть возможно без страха, запугивания или насилия. Мы осуждаем любое насилие в отношении кого бы то ни было, будь то в отношении нас или наших коллег», – сказал представитель телеканала.
По данным Le Monde, в последние несколько недель в социальных сетях Франции появились призывы возродить «Желтые жилеты» во время демонстраций против роста стоимости жизни, которые проходят 17 октября. При этом к данным акциям протеста примкнут молодежные организации, организаторы климатических маршей 26 сентября, конфедерация фермеров, межпрофсоюзная группа служб такси, профсоюз Solidaires и др.
16 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал кризисный штаб на фоне заявлений о начале протестов. Просьбу премьер-министру направил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. Он отметил, что, учитывая события, которые будут происходить 17 октября, данная процедура является стандартной.