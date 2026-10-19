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Российские структуры запустят новый механизм сотрудничества с Африкой

АНО «Россия – Африка» будет работать с корпорациями и научными организациями
Глеб Мишутин
Нурлан Гасымов
По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, углубление связей с Африкой – это важный шаг к обретению Россией экономических союзников
По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, углубление связей с Африкой – это важный шаг к обретению Россией экономических союзников / Алексей Орлов / Ведомости

Банк ПСБ совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» создадут новую структуру сотрудничества с Африкой, говорится в пресс-релизе. Автономная некоммерческая организация (АНО) получит название «Россия – Африка» и будет продвигать российские цифровые, технологические, образовательные и финансовые решения на африканском континенте. АНО будет осуществлять инвестиционные проекты с использованием финансовых инструментов ПСБ.

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, африканский рынок – это перспективное направление, которое представляет большой интерес для российских технологических компаний. Он отметил, что многие страны региона активно занимаются развитием инфраструктуры, цифровизацией госуправления, а также внедрением «умных решений» в образовании и здравоохранении. При этом во всех указанных областях есть спрос на российские разработки. «В условиях меняющейся глобальной повестки углубление связей с Африкой – это важный шаг к формированию более широкой и устойчивой сети технологических и экономических союзников. И взаимодействие в сфере высоких технологий с опорой на сильных частных игроков даст мощный синергетический эффект для экономики и внешней торговли», – подчеркнул Фрадков.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова уточнила, что в новую АНО войдут крупные корпорации, высокотехнологичные компании, университеты и научные организации. «Благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон российские компании получат единый механизм выхода на африканские рынки, а африканские партнеры – доступ к российским технологическим, образовательным и финансовым решениям», – сказала Попова.

Сегодня Россия расширяет сеть своих представительств в сфере образования, увеличивает образовательные квоты и совместные проекты в области культуры и образования с африканскими странами, указал руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. «Мы всегда открыты к предложениям о реализации совместных инициатив и в Африке, и в любом другом регионе мира и, конечно, будем рады сотрудничеству с АНО «Россия – Африка», – добавил он.

Африканские страны потенциально интересуют последние доступные по цене российские разработки в области цифровизации, говорит старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Но главным образом африканцы заинтересованы в электрификации своих стран – эта проблема особенно остро стоит, например, в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, указал эксперт. Второе потенциальное направление сотрудничества России с Африкой – транспорт, продолжает Балмасов. По его словам, в регионе Сахеля территориально большие страны не могут полагаться исключительно на автомобильный транспорт из-за продолжающихся перебоев со снабжением топливом. «Альтернативой может стать строительство железной дороги. Без решения этих двух проблем невозможно создать конкурентоспособную промышленность. Это также может открыть путь для сотрудничества России с континентом в других областях. Но для начала необходимо сформировать соответствующую правовую базу», – подчеркнул эксперт.

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