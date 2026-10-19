Российские структуры запустят новый механизм сотрудничества с Африкой

Африканские страны потенциально интересуют последние доступные по цене российские разработки в области цифровизации, говорит старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Но главным образом африканцы заинтересованы в электрификации своих стран – эта проблема особенно остро стоит, например, в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, указал эксперт. Второе потенциальное направление сотрудничества России с Африкой – транспорт, продолжает Балмасов. По его словам, в регионе Сахеля территориально большие страны не могут полагаться исключительно на автомобильный транспорт из-за продолжающихся перебоев со снабжением топливом. «Альтернативой может стать строительство железной дороги. Без решения этих двух проблем невозможно создать конкурентоспособную промышленность. Это также может открыть путь для сотрудничества России с континентом в других областях. Но для начала необходимо сформировать соответствующую правовую базу», – подчеркнул эксперт.