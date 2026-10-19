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Топливный бунт

Рост цен на энергоносители стал триггером беспорядков в Европе
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Массовые беспорядки, охватившие Францию и Италию, уже называют «концом западной цивилизации». Вероятно, это преувеличение, но нынешние события стали, пожалуй, одной из самых ярких иллюстраций «заката Европы», который продолжается уже не первое десятилетие. Причин у него много, а вот одним из главных триггеров стал острый энергетический кризис. Недаром в своем обращении к нации Эмманюэль Макрон среди основных факторов недовольства выделил повышение цен на топливо.

Действительно, цены на дизель во Франции побили все исторические рекорды, на своем пике в сентябре они достигали 2,41 евро за литр, а к середине октября стабилизировались на уровне 2,31–2,32 евро. Их годовой прирост на конец сентября составил 44,1%. Стоимость бензина также выросла до невиданного ранее уровня – 2,11–2,12 евро (повышение на 25,7% в годовом выражении). В свою очередь, стоимость природного газа для населения с начала года увеличилась на 19%.

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