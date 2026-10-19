Топливный бунт

Действительно, цены на дизель во Франции побили все исторические рекорды, на своем пике в сентябре они достигали 2,41 евро за литр, а к середине октября стабилизировались на уровне 2,31–2,32 евро. Их годовой прирост на конец сентября составил 44,1%. Стоимость бензина также выросла до невиданного ранее уровня – 2,11–2,12 евро (повышение на 25,7% в годовом выражении). В свою очередь, стоимость природного газа для населения с начала года увеличилась на 19%.