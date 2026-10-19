Производители телекомоборудования попросили упростить требования к платам

Производители телекомоборудования попросили упростить требования к платамСоздать в России платы для высокопроизводительных маршрутизаторов, коммутаторов и цифровых модулей базовых станций непросто
Российские производители телекомоборудования попросили Минпромторг исключить необходимость устанавливать российскую микросхему на произведенную в России системную печатную плату (главная печатная плата, которая объединяет все компоненты устройства) для отдельных видов электроники. Сейчас российская интегральная схема должна применяться на произведенной в России плате. Соответствующее письмо в конце сентября консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) отправил Минпромторгу (копия обращения есть в распоряжении «Ведомостей») и подведомственному Всероссийскому научно-исследовательскому институту радиоэлектроники (ФГБУ ВНИИР).
Предложение касается внесения изменений в требования к системным печатным платам для части телекомоборудования в постановлении правительства (ПП) № 719, которое утверждает критерии для подтверждения российского происхождения промышленной продукции. У многих производителей есть запрос на корректировку требований к применению печатных плат для отдельных видов телекоммуникационного оборудования, где используются многослойные системные платы с повышенными требованиями к точности изготовления и характеристикам передачи сигналов, пояснил представитель АНО ТКО. Такие платы применяются, в частности, в коммутаторах и маршрутизаторах, говорит он. К таким категориям также могут относиться высокопроизводительные маршрутизаторы ядра сети, коммутаторы агрегации и центров обработки данных, оборудование магистральных сетей передачи данных, а также отдельные цифровые модули базовых станций сотовой связи, добавил руководитель проектов холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Константин Лапотко.