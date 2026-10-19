Производители телекомоборудования попросили упростить требования к платам

Предложение касается внесения изменений в требования к системным печатным платам для части телекомоборудования в постановлении правительства (ПП) № 719, которое утверждает критерии для подтверждения российского происхождения промышленной продукции. У многих производителей есть запрос на корректировку требований к применению печатных плат для отдельных видов телекоммуникационного оборудования, где используются многослойные системные платы с повышенными требованиями к точности изготовления и характеристикам передачи сигналов, пояснил представитель АНО ТКО. Такие платы применяются, в частности, в коммутаторах и маршрутизаторах, говорит он. К таким категориям также могут относиться высокопроизводительные маршрутизаторы ядра сети, коммутаторы агрегации и центров обработки данных, оборудование магистральных сетей передачи данных, а также отдельные цифровые модули базовых станций сотовой связи, добавил руководитель проектов холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Константин Лапотко.