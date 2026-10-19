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Главная / Технологии /

Производители телекомоборудования попросили упростить требования к платам

Создать в России платы для высокопроизводительных маршрутизаторов, коммутаторов и цифровых модулей базовых станций непросто
Дарья Соловьева
При выполнении остальных требований производитель сможет использовать отечественную микросхему на плате зарубежного производства
При выполнении остальных требований производитель сможет использовать отечественную микросхему на плате зарубежного производства / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские производители телекомоборудования попросили Минпромторг исключить необходимость устанавливать российскую микросхему на произведенную в России системную печатную плату (главная печатная плата, которая объединяет все компоненты устройства) для отдельных видов электроники. Сейчас российская интегральная схема должна применяться на произведенной в России плате. Соответствующее письмо в конце сентября консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) отправил Минпромторгу (копия обращения есть в распоряжении «Ведомостей») и подведомственному Всероссийскому научно-исследовательскому институту радиоэлектроники (ФГБУ ВНИИР).

Предложение касается внесения изменений в требования к системным печатным платам для части телекомоборудования в постановлении правительства (ПП) № 719, которое утверждает критерии для подтверждения российского происхождения промышленной продукции. У многих производителей есть запрос на корректировку требований к применению печатных плат для отдельных видов телекоммуникационного оборудования, где используются многослойные системные платы с повышенными требованиями к точности изготовления и характеристикам передачи сигналов, пояснил представитель АНО ТКО. Такие платы применяются, в частности, в коммутаторах и маршрутизаторах, говорит он. К таким категориям также могут относиться высокопроизводительные маршрутизаторы ядра сети, коммутаторы агрегации и центров обработки данных, оборудование магистральных сетей передачи данных, а также отдельные цифровые модули базовых станций сотовой связи, добавил руководитель проектов холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Константин Лапотко.

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