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Главная / Инвестиции /

Чего ждать от предстоящего сезона отчетности за III квартал

Аналитики прогнозируют хорошую динамику экспортеров на фоне сильной ценовой конъюнктуры
Артем Кульша
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России 20 октября стартует сезон финансовой отчетности по международным стандартам за III квартал 2026 г. В «Эйлере» ожидают увидеть сильную динамику у ряда экспортеров на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и ослабления рубля, а также выделяют отдельных эмитентов среди компаний, ориентированных на внутренний рынок. Об этом аналитик «Эйлера» по стратегии на российском рынке акций Лидия Михайлова пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости».

Нефть и газ

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