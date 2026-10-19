Чего ждать от предстоящего сезона отчетности за III квартал

В России 20 октября стартует сезон финансовой отчетности по международным стандартам за III квартал 2026 г. В «Эйлере» ожидают увидеть сильную динамику у ряда экспортеров на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и ослабления рубля, а также выделяют отдельных эмитентов среди компаний, ориентированных на внутренний рынок. Об этом аналитик «Эйлера» по стратегии на российском рынке акций Лидия Михайлова пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости».