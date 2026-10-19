Россияне оказались готовы к ломбардам

Россияне оказались готовы к ломбардамБольшинство граждан допускают возможность обратиться туда вместо банка или МФО
Большинство граждан в некоторых случаях не прочь обратиться в ломбард вместо банка или микрофинансовой организации (МФО). Об этом заявили 68% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с результатами которого ознакомились «Ведомости». При этом каждый третий участник ответил, что стал относиться к ломбардам лучше и теперь воспринимает их как обычный финансовый институт.
Исследование проводилось в октябре 2026 г. в формате массового количественного опроса. В нем поучаствовало 3014 человек в возрасте от 18 до 56 лет со всей России, в основном экономически активные жители крупных городов.
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