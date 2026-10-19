Россияне оказались готовы к ломбардам

Большинство граждан в некоторых случаях не прочь обратиться в ломбард вместо банка или микрофинансовой организации (МФО). Об этом заявили 68% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с результатами которого ознакомились «Ведомости». При этом каждый третий участник ответил, что стал относиться к ломбардам лучше и теперь воспринимает их как обычный финансовый институт.