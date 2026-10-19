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Проценты теряют процент

Новые правила НДФЛ по вкладам: где возникают риски для вкладчиков
Сергей Пепеляев , доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, управляющий партнер «Пепеляев групп»

Главная новость законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс в сфере частных доходов – это новые условия налогообложения процентов по вкладам. Это новшество коснется, по расчетам Минфина, порядка 6 млн человек. Но это без учета членов семей вкладчиков, которым уровень налогообложения кормильца тоже не безразличен.

Текущие правила таковы, что доходы по вкладам выведены в отдельную налоговую базу и облагаются по ставке 13 или 15% в зависимости от полученной суммы. Налоговая служба на основе поступившей от банков информации рассчитывает общую сумму полученных лицом процентов и причитающийся с нее налог. Эта информация доводится до налогоплательщика уведомлением об уплате налогов, которое направляется в сентябре-октябре следующего года. А сам налог надо уплатить до 1 декабря года, следующего за отчетным.

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