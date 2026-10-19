Проценты теряют процент

Текущие правила таковы, что доходы по вкладам выведены в отдельную налоговую базу и облагаются по ставке 13 или 15% в зависимости от полученной суммы. Налоговая служба на основе поступившей от банков информации рассчитывает общую сумму полученных лицом процентов и причитающийся с нее налог. Эта информация доводится до налогоплательщика уведомлением об уплате налогов, которое направляется в сентябре-октябре следующего года. А сам налог надо уплатить до 1 декабря года, следующего за отчетным.