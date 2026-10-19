Пожалейте Джеймса Вэнса

Пожалейте Джеймса ВэнсаПочему нынешний вице-президент США – самый несчастный политик Америки
Американской политической системе свойственно, чтобы потенциальный преемник никогда даже намеком не посягал на место своего патрона, но поведение Вэнса нельзя объяснить только уважением к этой традиции. У него есть другая причина осторожничать – тень Трампа.
Нахождение подле нынешнего главы государства балластом отягощает Вэнсу политическую судьбу. Пожинать плоды побед своей команды относительно легко, но гораздо легче попасть под раздачу за ее ошибки и провалы. А таковых у нынешней администрации достаточно: от мировой торговой войны, взбудоражившей инфляцию, до антииранской операции, которая привела к росту мировых цен на энергоносители.
Поэтому если нынешняя внутриполитическая обстановка сохранится хотя бы до весны 2028 г., то Трамп будет мешать Вэнсу на всех этапах будущей гонки.
Начнем с праймериз, в ходе которых республиканская партия выберет своего знаменосца. Согласно 99,99% опросов, проведенных с января 2025 г., Вэнс сохраняет пальму первенства. Но его начальник до самого последнего момента постарается отсрочить официальное одобрение любой кандидатуры. Президент держит в железной хватке до 30% самой активной части партийного электората, даже такому относительно популярному среди республиканцев политику, как Вэнс, придется терпеть любые действия Трампа.
Но праймериз не самая большая проблема для Вэнса. Основной вызов – это общенациональное голосование. Вице-президентам исторически трудно выиграть кресло главы государства. На это накладывается общая усталость электората от действующей власти, к которой вице-президент относится автоматически.
Вэнс столкнется с той же проблемой, что и его предшественница на посту демократка Камала Харрис на выборах 2024 г.: невозможность дистанцироваться от босса. Практически никто из американских президентов не делал своего вице лучше, а тем более не позволял ему «расти». Трамп здесь не исключение, а самый вопиющий пример общего правила. И Вэнс это понимает, поэтому и осторожничает.