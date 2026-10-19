Пожалейте Джеймса Вэнса

Вэнс столкнется с той же проблемой, что и его предшественница на посту демократка Камала Харрис на выборах 2024 г.: невозможность дистанцироваться от босса. Практически никто из американских президентов не делал своего вице лучше, а тем более не позволял ему «расти». Трамп здесь не исключение, а самый вопиющий пример общего правила. И Вэнс это понимает, поэтому и осторожничает.