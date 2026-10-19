Будет ли Китай делиться с Россией ИИ-технологиями на фоне его борьбы с США

Минкоммерции КНР второй раз за три дня прибегло к мерам ужесточения экспортного контроля. И если сначала речь преимущественно шла про технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и солнечной энергетикой, то во второй раз – про более широкий спектр товаров, в том числе двойного назначения.