Будет ли Китай делиться с Россией ИИ-технологиями на фоне его борьбы с США

Будет ли Китай делиться с Россией ИИ-технологиями на фоне его борьбы с СШАМинкоммерции КНР ужесточает экспортный контроль в сфере технологий, включая ИИ
Минкоммерции КНР второй раз за три дня прибегло к мерам ужесточения экспортного контроля. И если сначала речь преимущественно шла про технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и солнечной энергетикой, то во второй раз – про более широкий спектр товаров, в том числе двойного назначения.
В частности, 19 октября было объявлено, что под экспортный контроль КНР будут подпадать щитовые машины, товары, связанные с земснарядами (например, грунтовые насосы), тоннелепроходческие комплексы (доля КНР на мировом рынке техники, которая используется при строительстве тоннелей, например, метро, достигает 70%) и шагающие экскаваторы.
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