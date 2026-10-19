Число новых торговых центров в Москве сократилось в 2,5 раза

Число новых торговых центров в Москве сократилось в 2,5 разаДевелоперы вынуждены переносить запуск таких объектов из-за дорогого финансирования и проблем с заполнением их арендаторами
За девять месяцев этого года в Москве открылось четыре торговых центра общей арендопригодной площадью 58 700 кв. м. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. Там уточняется, что в январе – сентябре 2025 г. столичные девелоперы запустили 10 таких объектов на 108 900 кв. м. Соответственно, показатели сократились на 60 и 46%. Почти 60% нового ввода пришлось на торговый центр «Краски» (35 000 кв. м) в Некрасовке, утверждают в NF Group. Кроме того, в этом году были достроены комплексы «Нахимов» около ст. м. «Нахимовский проспект», «Ассортида» на месте кинотеатра «Волгоград» у ст. м. «Юго-Восточная» и «Динамика» в новой Москве, но их площади значительно меньше: от 6200 до 9000 кв. м.
Снижение объема ввода торговой недвижимости в российской столице подтверждают и другие участники рынка. В IBC Real Estate утверждают, что в этом году на рынок вышло пять объектов на 65 000 кв. м, что на 39% меньше, чем было годом ранее. В частности, статистика этой компании учитывает торговую галерею Full House на 2600 кв. м на пр-те Вернадского, следует из слов руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай. В Nikoliers и вовсе говорят о шести объектах на 87 500 кв. м, но с учетом Московской области. Так, в подмосковном Королеве в этом году появился торгово-развлекательный комплекс «Мегалит» на 14 000 кв. м, уточняет ее директор департамента торговой недвижимости Юлия Кузнецова.