Число новых торговых центров в Москве сократилось в 2,5 раза

За девять месяцев этого года в Москве открылось четыре торговых центра общей арендопригодной площадью 58 700 кв. м. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. Там уточняется, что в январе – сентябре 2025 г. столичные девелоперы запустили 10 таких объектов на 108 900 кв. м. Соответственно, показатели сократились на 60 и 46%. Почти 60% нового ввода пришлось на торговый центр «Краски» (35 000 кв. м) в Некрасовке, утверждают в NF Group. Кроме того, в этом году были достроены комплексы «Нахимов» около ст. м. «Нахимовский проспект», «Ассортида» на месте кинотеатра «Волгоград» у ст. м. «Юго-Восточная» и «Динамика» в новой Москве, но их площади значительно меньше: от 6200 до 9000 кв. м.