Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения до 2029 года

Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения до 2029 годаМодернизацию больниц необходимо сочетать с совершенствованием медпомощи, считают эксперты
В Москве в 2027–2029 гг. планируется построить 29 объектов здравоохранения. Из них 16 возведут за счет городского бюджета, 12 – за счет средств инвесторов и один – за счет федерального бюджета. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Расходы городского бюджета на реализацию программы «Столичное здравоохранение» за три года составят около 2 трлн руб. Из них в 2027 г. – 663 млрд руб. (+8% по сравнению с бюджетом на 2026 г. – «Ведомости»). С учетом средств обязательного медицинского страхования финансирование на три года достигнет 3,8 трлн руб. Из них более 1,2 трлн руб. предусмотрено на 2027 г. (+5% по сравнению с 2026 г. – «Ведомости»), отметил мэр.
На развитие материально-технической базы медучреждений, включая строительство, капитальный и текущий ремонт, а также на приобретение оборудования за три года планируется направить более 464 млрд руб., из них 174 млрд руб. предусмотрено на 2027 г. По словам Собянина, новые больницы будут проектироваться как многопрофильные медцентры, в которых пациенты смогут получить специализированную помощь – от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.
Параллельно городские власти намерены продолжить реконструкцию действующих стационаров, включая корпуса Боткинской, Морозовской больниц, ГКБ им. Буянова, Юдина и Филатова. До 2030 г. в Москве также планируется построить 13 новых поликлиник. В 2025 г. в столице завершилась программа модернизации амбулаторного звена, по ее итогам было реконструировано и построено более 360 поликлиник.
Отдельным направлением станет развитие амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. По словам Собянина, в Москве уже работают 20 центров женского здоровья. В ближайшие три года продолжится и реализация программы поддержки репродуктивного здоровья «Стану мамой». За два года ее участницами стали 450 000 женщин, на свет появилось более 30 000 детей.
Среди других приоритетов столичного здравоохранения на 2027–2029 гг. расширение применения роботизированной хирургии, развитие малоинвазивных и высокоточных операций, технологий эндопротезирования и трансплантации органов, а также внедрение цифровых решений на базе искусственного интеллекта, добавил мэр.
Если в регионах одной из ключевых проблем здравоохранения остается дефицит медицинских кадров и необходимость их привлечения, то в Москве основное внимание уделяется повышению эффективности работы специалистов, профилактике профессионального выгорания и развитию кадрового потенциала, говорит замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Аналогичная ситуация складывается с медицинской инфраструктурой. По словам эксперта, значительную часть работы по обновлению медицинской инфраструктуры Москва уже выполнила, но часть учреждений по-прежнему располагается в зданиях, возведенных несколько десятилетий назад и спроектированных в соответствии с устаревшими стандартами оказания медпомощи.
Другим важным направлением развития московского здравоохранения Мелик-Гусейнов назвал цифровизацию, которая требует значительных инвестиций, но позволяет эффективнее расходовать средства за счет сокращения избыточных процессов. Еще одним приоритетом эксперт считает развитие отдельных направлений медпомощи, прежде всего службы материнства и детства, гериатрии и системы сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями.
Строительство новых медицинских объектов и модернизация действующих учреждений сами по себе не обеспечат повышения эффективности системы здравоохранения, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, для улучшения здоровья населения необходимо уделять больше внимания организации медпомощи, повышению компетенций врачей и формированию у граждан мотивации заботиться о своем здоровье. Одной из ключевых проблем российского здравоохранения Попович назвала недостаточное сопровождение пациентов на всех этапах оказания медпомощи – от выявления заболевания до лечения и последующей реабилитации. Важно не только расширять программы профилактических обследований, но и выстраивать непрерывный маршрут пациента, обеспечивать его информирование и помогать получать необходимую помощь. Ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева отметила, что большая часть жалоб пациентов столицы по-прежнему связана с долгим ожиданием записи к нужному специалисту.