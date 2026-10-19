Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения до 2029 года

Строительство новых медицинских объектов и модернизация действующих учреждений сами по себе не обеспечат повышения эффективности системы здравоохранения, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, для улучшения здоровья населения необходимо уделять больше внимания организации медпомощи, повышению компетенций врачей и формированию у граждан мотивации заботиться о своем здоровье. Одной из ключевых проблем российского здравоохранения Попович назвала недостаточное сопровождение пациентов на всех этапах оказания медпомощи – от выявления заболевания до лечения и последующей реабилитации. Важно не только расширять программы профилактических обследований, но и выстраивать непрерывный маршрут пациента, обеспечивать его информирование и помогать получать необходимую помощь. Ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева отметила, что большая часть жалоб пациентов столицы по-прежнему связана с долгим ожиданием записи к нужному специалисту.