Министр иностранных дел России посетил Тегеран

Лавров, отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии Мекканского пакта Турции, Саудовской Аравии и Пакистана как возможной основы будущей системы коллективной безопасности, заметил, что предложение России о соответствующей концепции для Персидского залива, вновь оглашенное в Бахрейне, касается именно прибрежных государств этой акватории. При этом создание Мекканского пакта, несмотря на его частичную внерегиональность, Москва приветствует, если его деятельность будет соответствовать заявленным целям стабильности и безопасности в регионе. «Если Иран сочтет, что контакты с этим объединением соответствуют этим задачам, мы с уважением к этому отнесемся», – сказал министр. Арагчи при этом ответил, что Тегеран приветствует любую конфигурацию «безопасности внутри региона, которая будет против вмешательства чуждых стран и готова советоваться со странами региона».