Как монархии Персидского залива просили Лаврова повлиять на Иран

Как монархии Персидского залива просили Лаврова повлиять на ИранА он напомнил им о давней российской концепции безопасности для региона
Россия поддерживает миротворческие усилия арабских монархий Персидского залива по урегулированию ударившего по ним конфликта на Ближнем Востоке, вызванного «неспровоцированной агрессией» США и Израиля против Ирана. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, который принял участие в Бахрейне во встрече глав МИД стратегического диалога «Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива» (ССАГПЗ). В эту организацию, помимо Бахрейна, также входят Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.
По словам Лаврова, эффективность экономического сотрудничества Москвы с монархиями Залива напрямую зависит от «стабильности региона». Товарооборот России с ними в более спокойном 2025 г. вырос на 45% в годовом выражении, а их представители в последние годы были почетными гостями ПМЭФ. И сейчас в бахрейнской столице Манаме российский министр, по его словам, обсудил с партнерами «наиболее острые проблемы Ближнего Востока», включая «серьезный военно-политический кризис» в Персидском заливе, повлекший за собой «цепную реакцию» в других точках региона.
Представители монархий в ходе официального мероприятия обращали внимание Лаврова как на «враждебные» действия Ирана, так и на его союзника, йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое нарушает логистику в Персидском заливе и Красном море. Первым выступал глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, который подчеркнул, что «никому непозволительно ставить под сомнение суверенитет, территориальную целостность, вопросы свободы навигации». Аз-Заяни добавил, что в этот раз встреча с Лавровым проходила «в условиях взаимосвязанных региональных и международных перемен».
Генсек ССАГПЗ Джасем Мухаммед аль-Будайви сначала высоко оценил сам формат стратегического диалога с Россией, который используется как механизм координации по ТЭК, транспорту и безопасности. Но аль-Будайви тоже указывал, что «военная обстановка и действия Ирана» помешали в 2026 г. ранее провести экспертные консультации в Москве.
И аз-Заяни, и аль-Будайви поблагодарили Россию за «конструктивную позицию», позволившую принять подготовленную Бахрейном резолюцию СБ ООН 2817 11 марта 2026 г., в которой «в самой резкой форме осуждаются вопиющие атаки Исламской Республики Иран» по монархиям Персидского залива и Иордании, а также действия Тегерана в Ормузском проливе. Поблагодарили Москву и за то, что она поддержала 15 октября заявление СБ ООН, осуждающее атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда, из-за чего погибли 13 человек, а ранения получили еще около 300.
«Мы ожидаем, что Российская Федерация использует свои отношения с Ираном, чтобы побудить его полностью соблюдать резолюцию 2817, а также поддержит вовлечение государств Совета сотрудничества в любые переговоры или договоренности, касающиеся иранской ядерной программы и ракетной программы», – сказал Будайви. Позже на пресс-конференции он заверил, что арабские министры и Лавров условились искать пути реализации этой антииранской резолюции СБ ООН.
Лавров со своей стороны сказал, что вкладом России в урегулирование может стать реализация предлагаемой ею уже «много десятилетий» концепция коллективной безопасности зоны Персидского залива. Последний раз Москва актуализировала ее содержание в октябре 2026 г. Министр пояснил, что, с точки зрения России, «необходимо предоставить самим прибрежным государствам [Персидского залива] решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития этого важнейшего стратегического региона мира».
«Именно на создание условий для прямого диалога между прибрежными странами [Персидского] залива, [такими] их соседями, как Ирак и Иордания, нацелена наша концепция. К созданию таких условий мы предлагаем привлекать и внерегиональных игроков – руководство Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и, если в том будет ваша заинтересованность, – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – сказал Лавров. Такой статус в СБ ООН имеют Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.
При этом позиция находящегося в центре острого конфликта Ирана, ранее дважды в 2026 г. высказанная его послом в Москве Каземом Джалали «Ведомостям», заключается в том, что внерегиональные силы не только не должны определять отношения стран Персидского залива, но и иметь там военное присутствие.
Встреча 2026 г. формата глав МИД «Россия – ССАГПЗ» впервые за всю его историю прошла в столице крошечного королевства Бахрейн («третье с конца» в мире по площади государство), чье население при этом достигает 1 млн человек. Из них примерно половина проживает в Манаме – опрятном, но скромном и тихом городе, по сравнению с мегаполисами других стран Залива. Манаму с трех сторон омывает Персидский, или, как его называют местные, Арабский залив. Благодаря отсутствию циклопических высоток он хорошо виден даже с 16-го этажа гостиницы.
От скромного по ближневосточным меркам манамского отеля The Ritz-Carlton, где и прошла встреча министров, до штаба американского Центрального командования, Пятого флота в районе Джуффайр и базы ВМС США – 15 минут на машине. Именно по этим объектам начиная с марта 2026 г. Иран, находящийся примерно в 200 км по другую сторону залива, бил ракетами и дронами после нападения США и Израиля. Последние атаки Тегерана фиксировались здесь в июле.
Но и сейчас в Бахрейне местные силовики все еще пристально следят, чтобы вероятные шпионы не получили шанса вести съемку на городских улицах. Им помогают бдительные граждане, особенно подозрительно настроенные в отношении иностранцев.
Помимо прочего, генсек ССАГПЗ в этот раз говорил и о заметной посреднической роли стран региона в конфликте России и Украины. Он, в частности, упомянул функцию Катара при обмене пленными и гражданскими перемещенными лицами, включая детей, а Саудовской Аравии и ОАЭ – по предоставлению площадки для встреч России с представителями США и Украины. «Мы выражаем поддержку любым политическим, дипломатическим решениям, которые приведут к разрешению российско-украинского конфликта на основе принципов ООН и сохранения территориальной целостности стран», – сказал Будайви. Лавров подтвердил, что тема украинского конфликта и обменов также обсуждалась им с арабскими коллегами в Манаме.
Кроме участия в министерском заседании, Лавров в Манаме успел провести и ряд двусторонних встреч: с королем Бахрейна Хамадом аль-Халифой, а также главами МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль-Саудом и Кувейта Джабером ас-Сабахом.
А уже 19 октября Лавров проведет в Иране переговоры, где услышит от лидеров исламской республики совсем иные аргументы. Там у министра назначены встречи с коллегой Аббасом Арагчи и иранским президентом Масудом Пезешкианом.
Российская концепция коллективной безопасности в Персидском заливе актуальна для региона, но, по сути, один из главных ее пунктов – это узаконить вывод американских баз оттуда, говорит аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров. В теории Россия для стран Залива может стать еще одним посредником, наряду с ранее игравшими эту роль Китаем и Пакистаном, полагает эксперт.
«Но прорывов пока здесь ждать не стоит. С одной стороны, Москва остается близким военно-техническим партнером Ирана, пусть и не столь важным, как Китай. А с другой – без участия США и Израиля в многосторонних переговорах с Ираном и странами ССАГПЗ результата не будет. А договороспособность администрации Дональда Трампа в США и правительства Биньямина Нетаньяху в Израиле весьма низкая», – констатирует Наджаров.