Как монархии Персидского залива просили Лаврова повлиять на Иран

Помимо прочего, генсек ССАГПЗ в этот раз говорил и о заметной посреднической роли стран региона в конфликте России и Украины. Он, в частности, упомянул функцию Катара при обмене пленными и гражданскими перемещенными лицами, включая детей, а Саудовской Аравии и ОАЭ – по предоставлению площадки для встреч России с представителями США и Украины. «Мы выражаем поддержку любым политическим, дипломатическим решениям, которые приведут к разрешению российско-украинского конфликта на основе принципов ООН и сохранения территориальной целостности стран», – сказал Будайви. Лавров подтвердил, что тема украинского конфликта и обменов также обсуждалась им с арабскими коллегами в Манаме.