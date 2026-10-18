Лавров: РФ и страны ССАГПЗ выступают за дипломатическое решение кризиса в Йемене
Россия и партнеры по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступают за поиск политико-дипломатического решения кризиса в Йемене. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам девятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.
По словам министра, участники встречи говорили о деградации обстановки на юге Аравийского полуострова, включая ситуацию в Йеменской Республике. Лавров подчеркнул, что и Россия, и партнеры по совету считают: для политико-дипломатического урегулирования есть все основания, в том числе дорожная карта 2023 г., разработанная при активной и инициативной роли Саудовской Аравии.
В ходе заседания стороны рассмотрели состояние торгово-экономических связей и высказались за реализацию перспектив в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, образовании и туризме. По словам Лаврова, помимо двусторонних механизмов действует многосторонний совместный план действий в торгово-экономической и инвестиционной сфере, подписанный в 2023 г. на пятилетний срок – до 2028 г. Стороны также тесно взаимодействуют на других площадках, включая ОПЕК+ и Форум стран – экспортеров газа, очередной саммит которого пройдет на следующей неделе в Москве.
Товарооборот России со странами ССАГПЗ по итогам прошлого года вырос на 45% и достиг почти $19 млрд. По словам министра, в Москве общую оценку динамики разделяют и считают, что это далеко не предел.
Лавров также предложил обсудить концепцию коллективной безопасности Персидского залива, которая нацелена на создание условий для прямого диалога между прибрежными странами залива. К созданию таких условий, по словам главы МИД России, предлагается привлекать и внерегиональных игроков, включая руководство Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также, если в том будет заинтересованность, постоянных членов Совета Безопасности ООН для подкрепления этого процесса. Лавров также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Девятое министерское заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в Манаме было приурочено к 15-летию формата: первый такой диалог состоялся в Абу-Даби 15 лет назад. С 2011 г. между ССАГПЗ и Россией действует меморандум о стратегическом диалоге. В объединение входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.