Лавров: РФ и страны ССАГПЗ выступают за дипломатическое решение кризиса в Йемене

Лавров также предложил обсудить концепцию коллективной безопасности Персидского залива, которая нацелена на создание условий для прямого диалога между прибрежными странами залива. К созданию таких условий, по словам главы МИД России, предлагается привлекать и внерегиональных игроков, включая руководство Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также, если в том будет заинтересованность, постоянных членов Совета Безопасности ООН для подкрепления этого процесса. Лавров также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.