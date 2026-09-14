Чем кончится наступление хуситов в Йемене для Саудовской Аравии

«Ансар аллах» – хуситы по факту являются самой боеспособной и организованной силой в Йемене, что они неоднократно доказывали и ранее, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. У хуситов мощная идеологическая основа и талантливый лидер в лице Абдул-Малика аль-Хуси. Причем на подконтрольных им территориях живет оценочно от 70% и более населения Йемена, что обеспечивает хуситам огромный мобилизационный потенциал, которым они весьма эффективно распоряжаются. Иранская поддержка предоставила им ракетные, беспилотные и прочие технологии. В свою очередь, противостоящие им в Йемене силы, несмотря на военную, финансовую и прочую поддержку со стороны Саудовской Аравии, мало того что имеют намного меньший мобилизационный потенциал – фактически представляют собой конгломерат разнородных формирований и группировок со своими лидерами и целями. Хуситы уже имеют опыт крупных наступательных операций, грамотно комбинируя использование ракет, БПЛА и удары своей высокомотивированной легкой и моторизованной пехоты в условиях противодействия вражеской авиации. Без саудовской авиаподдержки хуситы давно бы одержали победу в войне, считает Лямин. С другой стороны, у этой поддержки есть серьезные ограничения. Так, саудовская авиация за все годы войны так и не научилась оперативно оказывать поддержку просаудовским силам на земле, говорит Лямин.