Чем кончится наступление хуситов в Йемене для Саудовской Аравии

Чем кончится наступление хуситов в Йемене для Саудовской АравииВсе, кроме Ирана, их осуждают, но не спешат с ними воевать
Боевые действия в Йемене между проиранским движением «Ансар аллах» (хуситы) и силами просаудовского правительства продолжаются. 13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе Шарура на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры. Удары были нанесены с использованием баллистических ракет и беспилотников, о чем Сари сообщил в своем аккаунте в Х. Хуситы заверили саудовскую сторону в том, что удары вглубь территории королевства продолжатся, если Эр-Рияд не откажется от «агрессии». Ранее, 12 сентября, правительственные войска Йемена при поддержке саудитов нанесли серию ударов по позициям хуситов. При этом президент США Дональд Трамп 12 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Дублине, заявил, что движение не хочет воевать с Америкой: «Хуситы позвонили нам. Они не хотят сражаться с нами. Они дали нам это знать». По словам Трампа, хуситов не устраивает только Саудовская Аравия, которая поддерживает враждующее с «Ансар аллах» официальное правительство Йемена.
При этом и сами американцы тоже не горят желанием ввязываться в полномасштабный конфликт с хуситами. Как сообщал ранее американский портал Axios, фактический руководитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бен Салман Аль Сауд дважды по телефону просил Трампа нанести удар по позициям хуситов. Президент США отказал наследному принцу в прямой военной помощи, мотивировав это необходимостью Вашингтона сосредоточиться на конфликте с Ираном. Посольство США в Йемене, на самом деле расположенное в саудовской столице Эр-Рияде, ограничилось заявлениями в Х в поддержку «йеменского правительства и йеменского народа перед агрессией хуситов». Не заявили о военной помощи своими войсками Саудовской Аравии и Турция с Пакистаном, заключившие с ней в начале августа военный союз.
Американская позиция в отношении конфликта вокруг Красного моря не столь выразительна по ряду причин, поясняет научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Во-первых, администрация Трампа в 2025 г. уже пробовала разгромить хуситов, что закончилось тактическим выигрышем в виде перемирия и гарантий ненанесения хуситами ударов по американским кораблям при отсутствии каких-либо стратегических успехов. Более того, кампания стала первой ласточкой в череде военных неудач текущей администрации, продемонстрировав ограниченность военных инструментов США. Во-вторых, все имеющиеся ресурсы пока сконцентрированы вокруг Ирана. Наконец, в-третьих, обострившийся конфликт между хуситами и Саудовской Аравией теоретически дает возможность Трампу впоследствии втянуть Эр-Рияд в прямое противостояние с Тегераном.
Хуситы продолжают удерживать контроль над важной транспортной артерией – Баб-эль-Мандебом. Просаудовские войска Совета президентского правления Йемена после потери стратегического порта Моха покинули также 11 сентября острова Перим, Зукар и архипелаг Ханиш, что фактически передало пролив под контроль хуситов. Они, в свою очередь, заявили, что судоходство в проливе для всех коммерческих судов, кроме саудовских, полностью безопасно.
Баб-эль-Мандебский пролив использовала Саудовская Аравия для перевозки своей нефти, разгружая танкеры в порту Янбу на берегу Красного моря после блокады Ормуза. Из-за атак беспилотников в районе Эр-Рияда и Медины был остановлен нефтепровод «Восток – Запад», сообщило саудовское государственное информагентство SPA. Именно через него идут поставки нефти из района Персидского залива после блокады Ормуза. Повреждения получили насосные станции, в результате чего вспыхнул пожар и пострадали люди. По мнению саудовской стороны, удары по нефтепроводу были нанесены с территории Ирака.
Текущий нефтяной кризис в Баб-эль-Мандебском проливе и в южной части Красного моря после проблем с Ормузом выходит за пределы нефтяной и транспортной отрасли, отмечает энергоэксперт Кирилл Родионов. Сам Баб-эль-Мандеб до кризиса в Ормузе имел для нефтетранспортной отрасли меньшее значение – в 2025 г. через него проходило в среднем 4 млн барр./сутки против ормузских 20 млн барр./сутки. Но в ситуации кризиса вокруг Ирана в Персидском заливе значение этого пути выросло – этот маршрут в основном сейчас и используется для поставок как в сторону Азии, так и в Европу, указывает эксперт.
Происходящее, отмечает Юрк, явно выгодно Ирану, поскольку оно неизбежно отвлекает арабские, израильские и потенциально американские ресурсы от него самого и в очередной демонстрирует всему миру неспособность США достичь нужных результатов военным путем. Все это вместе, по мысли Тегерана, должно подтолкнуть если не Вашингтон, то как минимум его союзников к переговорам с ним. В то же время, отмечает эксперт, не стоит забывать, что очередному обострению конфликта способствовали именно саудиты, нанесшие в июле удар по аэропорту, в который должна была прибыть иранская делегация. Этот шаг дал Ирану отличный повод обострить конфликт вокруг Баб-эль-Мандебского пролива.
«Ансар аллах» – хуситы по факту являются самой боеспособной и организованной силой в Йемене, что они неоднократно доказывали и ранее, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. У хуситов мощная идеологическая основа и талантливый лидер в лице Абдул-Малика аль-Хуси. Причем на подконтрольных им территориях живет оценочно от 70% и более населения Йемена, что обеспечивает хуситам огромный мобилизационный потенциал, которым они весьма эффективно распоряжаются. Иранская поддержка предоставила им ракетные, беспилотные и прочие технологии. В свою очередь, противостоящие им в Йемене силы, несмотря на военную, финансовую и прочую поддержку со стороны Саудовской Аравии, мало того что имеют намного меньший мобилизационный потенциал – фактически представляют собой конгломерат разнородных формирований и группировок со своими лидерами и целями. Хуситы уже имеют опыт крупных наступательных операций, грамотно комбинируя использование ракет, БПЛА и удары своей высокомотивированной легкой и моторизованной пехоты в условиях противодействия вражеской авиации. Без саудовской авиаподдержки хуситы давно бы одержали победу в войне, считает Лямин. С другой стороны, у этой поддержки есть серьезные ограничения. Так, саудовская авиация за все годы войны так и не научилась оперативно оказывать поддержку просаудовским силам на земле, говорит Лямин.