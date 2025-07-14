Трамп пообещал поставить Украине 17 комплексов Patriot

Трамп пообещал поставить Украине 17 комплексов PatriotНесколько из них прибудут уже в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что в новые поставки оружия Киеву будут включены системы ПВО Patriot. Несколько из них могут быть отправлены «в ближайшие дни». Президент США отметил, что координацией поставок оружия Украине будут заниматься НАТО. Оплачивать его будет Евросоюз.
«Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле — в течение нескольких дней», — сказал Трамп о поставках РЗК.