Трамп пообещал поставить Украине 17 комплексов Patriot

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что в новые поставки оружия Киеву будут включены системы ПВО Patriot. Несколько из них могут быть отправлены «в ближайшие дни». Президент США отметил, что координацией поставок оружия Украине будут заниматься НАТО. Оплачивать его будет Евросоюз.