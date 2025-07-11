Песков назвал бизнесом решение Трампа продавать НАТО оружие для Украины

Трамп сообщил NBC News, что намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего заявления американский лидер не привел. Однако он рассказал о новой сделке между Америкой, НАТО и Украиной насчет поставок оружия из США. «Мы поставляем оружие в НАТО, а затем НАТО передает это оружие [Украине], и НАТО оплачивает это оружие», – сказал Трамп.