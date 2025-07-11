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Песков назвал бизнесом решение Трампа продавать НАТО оружие для Украины

Ведомости

Решение президента США Дональда Трампа продавать оружие странам НАТО, чтобы те поставляли его Украине – это бизнес, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием», – добавил он.

Трамп сообщил NBC News, что намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего заявления американский лидер не привел. Однако он рассказал о новой сделке между Америкой, НАТО и Украиной насчет поставок оружия из США. «Мы поставляем оружие в НАТО, а затем НАТО передает это оружие [Украине], и НАТО оплачивает это оружие», – сказал Трамп.

Кроме того, Reuters писал, что Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядится направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий. Речь может идти о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн.

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