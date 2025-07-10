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Трамп воспользуется президентскими полномочиями для отправки оружия Киеву

Ведомости

Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядится направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с решением.

По их данным, речь идет о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн. В рамках президентского указа могут быть переданы как оборонительные системы, в том числе ракеты Patriot, так и наступательное вооружение средней дальности. Окончательный состав пакета еще обсуждается, ключевое совещание намечено на четверг.

У правительства США остались $3,86 млрд, согласованных с конгрессом для выделения Украине. В последний раз средства для помощи украинской армии выделил предыдущий лидер Джо Байден в начале января.

Вплоть до последнего времени все поставки вооружений Киеву осуществлялись только в рамках решений, принятых предыдущей администрацией. Новый шаг, по словам источников, говорит о «возросшем интересе Трампа к поддержке Украины».

Президентские полномочия, предусмотренные разделом 506 закона о военной помощи (Foreign Assistance Act), позволяют срочно передавать союзникам продукцию из арсеналов Пентагона в случае чрезвычайных ситуаций. Такая помощь может быть доставлена в течение нескольких дней или даже часов после одобрения.

9 июля Трамп в Белом доме заявлял, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на дополнительные батареи Patriot с учетом их стоимости и дефицита. Он также пояснял, что не отдавал приказ о приостановке поставок оружия ВСУ.

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