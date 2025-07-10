Трамп воспользуется президентскими полномочиями для отправки оружия Киеву

По их данным, речь идет о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн. В рамках президентского указа могут быть переданы как оборонительные системы, в том числе ракеты Patriot, так и наступательное вооружение средней дальности. Окончательный состав пакета еще обсуждается, ключевое совещание намечено на четверг.