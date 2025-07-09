Трамп: США рассмотрят запрос Украины на Patriot с учетом стоимости и дефицита

«Они [Украина] хотели бы ее получить. Они просили. Это действительно редкие системы. Знаете, уже много таких комплексов было отправлено на Украину, но они хотят еще. Я знаю, что запрос был сделан. Мы должны это рассмотреть. Очень дорогая, очень дорогая система», – сказал он.