Трамп: США рассмотрят запрос Украины на Patriot с учетом стоимости и дефицита

Трамп: США рассмотрят запрос Украины на Patriot с учетом стоимости и дефицитаОн также заявил, что не отдавал приказ о приостановке поставок оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины на дополнительные батареи американской системы ПВО Patriot, но отметил высокую стоимость и дефицит установки. Об этом Трамп сказал во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме.
Трампа попросили прокомментировать сообщение Wall Street Journal от 8 июля, в котором издание, ссылаясь на двух чиновников, утверждает, что Трамп рассматривает возможность отправки на Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot после недавнего обещания усилить защиту Киева от российских атак.
«Они [Украина] хотели бы ее получить. Они просили. Это действительно редкие системы. Знаете, уже много таких комплексов было отправлено на Украину, но они хотят еще. Я знаю, что запрос был сделан. Мы должны это рассмотреть. Очень дорогая, очень дорогая система», – сказал он.
Трамп выразил сожаление по поводу того, что США вынуждены тратить столько денег на конфликт, которого, по его словам, не было бы, если бы он был президентом.
«Очень грустно. Когда речь идет о такой системе – высокотехнологичной, стоящей огромных денег, – они делают это, чтобы предотвратить гибель людей. По ним наносятся сильные удары. Очень сильные. Так что мы рассматриваем этот вопрос», – добавил он.
Трамп отметил, что уже давно дает понять свое недовольство происходящим.
«Это война, которой никогда не должно было быть. Она не должна происходить и сейчас, – подчеркнул он. – Это должно быть остановлено. Очень грустно наблюдать за тем, что происходит».
8 июля Трамп заявил, что не знает, кто дал разрешение на приостановку военной помощи Украине.
Ранее ряд американских СМИ сообщали, что Пентагон самостоятельно решил приостановить поставки некоторых видов вооружения Украине.
В ходе общения с журналистами в среду Трампа спросили, удалось ли ему выяснить, кто отдал приказ приостановить поставки боеприпасов.
«Я об этом не думал, потому что сейчас мы рассматриваем ситуацию с Украиной и боеприпасами, но нет, я этим не занимался», – отметил он.
Он также подчеркнул, что пока не отдавал такой приказ.
«Если бы решение было принято – я бы знал. Я узнаю об этом первым. На самом деле, скорее всего, именно я бы отдал такой приказ, но я этого пока не делал», – сказал американский президент.
7 июля Трамп объявил о решении предоставить Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Пентагон подтвердил возобновление поставок. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл, министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину «по указанию президента Трампа», чтобы «украинцы могли защитить себя, пока идет работа по установлению прочного мира».
7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что приостановка поставок боеприпасов Киеву связана с общей проверкой военной помощи в Пентагоне. На вопрос, было ли решение приостановить поставки оружия Украине принято президентом или Пентагон действовал без его одобрения, Левитт ответила, что «ни то, ни другое не соответствует действительности». В этот же день Трамп объявил, что поставит Киеву больше вооружений.