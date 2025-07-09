Трамп обещает поставлять Украине вооружения

Поставки американских вооружений являются жизненно необходимыми для дальнейшего поддержания сопротивляемости Украины, отмечает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Что же касается Трампа, то его, по всей видимости, перестал устраивать переговорный трек, который ограничился гуманитарными инициативами. Его согласие на дальнейшую помощь Киеву оружием можно рассматривать как дипломатическую тактику: сначала сделать шокирующее заявление, а потом снизить требования к стороне, в отношении которой и было сделано это заявление. Кроме того, Трамп понял, что принудить Зеленского к миру не удастся, а если не оказывать помощь ВСУ, то продвижение России на фронтах продолжится. Такой исход не нужен ни Вашингтону, ни Брюсселю – тем же американцам выгодно, чтобы у границ России существовало вечное напряжение. Именно поэтому Трамп будет и далее подпитывать оружием вооруженный конфликт, говорит Скориков.