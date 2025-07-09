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Трамп обещает поставлять Украине вооружения

Их передача и не прекращалась, а сокращение было символическим
Глеб Мишутин
30 ракет для системы Patriot, поставка которых Украине была задержана, хватило бы на несколько дней работы одной батареи
30 ракет для системы Patriot, поставка которых Украине была задержана, хватило бы на несколько дней работы одной батареи / DANIEL MIHAILESCU / AFP

Президент США Дональд Трамп объявил 7 июля, что поставит Украине больше вооружений. «Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они [украинцы] должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», – заявил Трамп. При этом во всех сложностях, связанных с украинским военным конфликтом, президент обвинил предыдущую администрацию демократа Джо Байдена.

Текущую ситуацию Трамп назвал «монстром», созданным Байденом. Поставки Украине новых вооружений подтвердили и в Пентагоне. В сообщении, размещенном на сайте американского минобороны, говорится, что по указанию Трампа Киеву направляются «дополнительные оборонительные вооружения». «Наша система оценки президентом военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью наших приоритетов в области обороны «Америка прежде всего», – подчеркнули в Пентагоне.

Издание Politico сообщало о том, что США приостановили поставки Украине ряда боеприпасов. По словам осведомленных источников издания NBC, речь шла о 30 ракетах MSE для зенитных ракетных систем Patriot PAC-3, нескольких тысячах 155-миллиметровых снарядов, более чем сотне ракет Hellfire, более чем 250 ракетах GMLRS для систем HIMARS, сотнях ракет для переносных зенитных комплексов Stinger и сотнях ракет «воздух – воздух» AIM-7, используемых в системах ПВО советских типов, а также о гранатометах. Официальной причиной такого решения было названо уменьшение запасов упомянутых боеприпасов в арсеналах США. Инициатором решения стал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, который выступает за переориентацию Вашингтона на борьбу с Китаем.

Ранее, 4 июля, состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оказался недоволен его итогами. «По-моему, он не настроен на прекращение [конфликта]», – заявил тогда Трамп. В этот же день президент США провел разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время него, как пишет The Wall Street Journal, Трамп пообещал направить Киеву «столько оружия, сколько сможет».

После недавнего разговора с Путиным Трамп мог понять, что быстрого решения украинского конфликта не предвидится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Кроме того, Трампу важно продолжать риторическую и практическую поддержку Украины, так как хозяин Белого дома не заинтересован в ее полном коллапсе – подобный сценарий будет поражением США. Давят на Трампа и европейские союзники по НАТО, которые хотят продолжения поддержки Киева, хотя им самим пока недостает мощностей для полномасштабной помощи. Так что бросить Украину Трамп попросту не может, резюмирует эксперт.

30 ракет для системы Patriot, поставка которых Украине была задержана, хватило бы на несколько дней работы одной батареи

Трамп хочет послать сигнал Москве, что он теряет терпение, считает директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Ситуация с Ираном несколько нормализовалась, возможно временно, и Трамп вернулся к вопросу Украины и хочет побудить Москву интенсифицировать затянувшиеся переговоры. Американская поддержка полностью не исчезнет, раннее отложенные Пентагоном поставки боеприпасов были мизерными по объему. «Это проблема для России. Но и преувеличивать ее не надо. Вполне возможно, это ситуация из разряда «Путин не хочет мира, поэтому мы отправим Киеву большую красивую партию оружия», говорит Тебин. Но крайне маловероятно, что Трамп перейдет на схему «будем поддерживать так долго и так сильно, как нужно Киеву». Поэтому поставляемые партии американских вооружений не помогут Киеву выиграть в военном конфликте.

США в принципе обладают возможностями для наращивания поставок, продолжает Тебин. Но нет особого политического желания их наращивать, тем более за свой счет. Более вероятна готовность поставлять американские вооружения за счет европейцев – для США это весьма выгодная ситуация. Но стоит помнить, что в приоритете пополнение своих запасов, а также запасов Израиля, говорит эксперт.

Поставки американских вооружений являются жизненно необходимыми для дальнейшего поддержания сопротивляемости Украины, отмечает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Что же касается Трампа, то его, по всей видимости, перестал устраивать переговорный трек, который ограничился гуманитарными инициативами. Его согласие на дальнейшую помощь Киеву оружием можно рассматривать как дипломатическую тактику: сначала сделать шокирующее заявление, а потом снизить требования к стороне, в отношении которой и было сделано это заявление. Кроме того, Трамп понял, что принудить Зеленского к миру не удастся, а если не оказывать помощь ВСУ, то продвижение России на фронтах продолжится. Такой исход не нужен ни Вашингтону, ни Брюсселю – тем же американцам выгодно, чтобы у границ России существовало вечное напряжение. Именно поэтому Трамп будет и далее подпитывать оружием вооруженный конфликт, говорит Скориков.

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