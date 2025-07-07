ЕС резко уменьшит ввоз украинской сельхозпродукции

Квота на сахар была установлена в районе 100 000 т. Это больше, чем предвоенные 20 000 т, но гораздо меньше, чем во время текущего конфликта, когда ЕС отменил все квоты на сельскохозяйственные товары с Украины. Тогда импорт сахара в Европу достиг 500 000 т за 2023/24 сельскохозяйственный сезон и 400 000 т в 2022/23 г.