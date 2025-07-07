ЕС резко уменьшит ввоз украинской сельхозпродукции

ЕС резко уменьшит ввоз украинской сельхозпродукцииИмпорт с Украины давно раздражал европейских фермеров
Евросоюз сократит импорт пшеницы и сахара с Украины на 70–80%. Об этом свидетельствуют данные нового торгового соглашения, переговоры о котором между Киевом и Еврокомиссией завершились 30 июня. Объявленные 4 июля квоты будут выше, чем те, которые предусмотрены в первом соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной, действующем с 2016 г., но значительно ниже объемов среднегодового беспошлинного импорта за последние три года конфликта.
На пшеницу установлена ежегодная квота на уровне 1,3 млн т, что на 30% больше уровня до начала вооруженного конфликта на Украине в 1 млн т. Как сообщила Еврокомиссия, ранее, в сезоне 2024/25 г. (с июля по июнь включительно), ЕС импортировал 4,5 млн т украинской пшеницы, 6,5 млн т в сезоне 2023/24 г. и 6,1 млн т в сезоне 2022/23 г.
Квота на сахар была установлена в районе 100 000 т. Это больше, чем предвоенные 20 000 т, но гораздо меньше, чем во время текущего конфликта, когда ЕС отменил все квоты на сельскохозяйственные товары с Украины. Тогда импорт сахара в Европу достиг 500 000 т за 2023/24 сельскохозяйственный сезон и 400 000 т в 2022/23 г.
Сельскохозяйственная продукция – это единственное, что может импортировать Европа из Украины, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В основном украинская пшеница в Европе идет на корм скоту, отмечает эксперт. Что же касается возможного переключения украинского агроэкспорта на страны Азии и Африки, то здесь речь идет скорее о расширении, а не переориентировании торговых потоков.
Например, в импорте зерновых из Украины заинтересован Египет со 100-милионным населением и пустынными территориями. При этом, добавляет Офицеров-Бельский, европейские и одесские терминалы пока не могут справиться с таким потоком продукции для вывоза по морю в страны Африки и Азии и они требуют модернизации.
На ряд менее важных сельскохозяйственных товаров квоты были, наоборот, несколько увеличены. Размер импорта ячменя в ЕС был установлен в районе 450 000 т. Это соответствует тому, что Евросоюз импортировал в 2024/25 г., хотя и составляет лишь около половины от объемов, полученных в 2022/23 и 2023/24 гг.
Что касается мяса птицы, то импортная квота была увеличена с 90 000 до 120 000 т. Всего новое соглашение о торговле включает в себя около 40 наименований сельхозтоваров. Как сообщает Reuters, введенные Евросоюзом меры могут заставить украинских производителей переориентироваться на рынки Азии и Африки.
Причиной новых торговых договоренностей стали протесты фермеров Франции, Германии и Польши, говорит замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Reuters пишет, что меры со стороны Евросоюза стали реакцией на акции аграриев из Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Австрии, выступавших против потока украинских пшеницы, сахара и птицы, наводнившего рынки после введения Брюсселем торговых мер без квот и пошлин в рамках солидарности с Киевом в 2022 г.
Европейские фермеры были недовольны масштабным и беспошлинным импортом с Украины. В таких условиях ЕС повел себя по сценарию «ничего личного» в отношении Украины, что точно вызовет недовольство в Киеве, который считает, что европейские страны должны всячески оберегать его и предоставлять наилучшие условия, говорит Белов. Таким образом, политика Евросоюза относительно Украины вступает в новый для себя режим учета реального положения дел, отмечает эксперт.
Румынский альянс за сельское хозяйство и сотрудничество официально призвал к пересмотру торгового договора с Киевом, гласит сообщение на сайте Европарламента. Как показывают данные опроса, приведенные порталом Euronews, в 2025 г. положение фермеров, пик протеста которых пришелся еще на 2024 г., только ухудшилось. Среди причин аграрии называли конкуренцию со стороны дешевого импорта из-за пределов ЕС (68%), повышение налогов (61%) и увеличение административной нагрузки (61%).
Учет мнения фермеров нетипичен для евробюрократии и отражает политический вес аграрного лобби, который имеет значение для национальных правительств, отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, протесты в Европе в целом редко заканчиваются исполнением желаний демонстрантов.
Если национальные правительства еще должны принимать во внимание позицию населения в электоральных целях, то евробюрократия отделена от европейского общества сильнее, для нее «голос улиц» – это только досадная помеха, которая не сподвигнет ее быстро решать накопившиеся проблемы, говорит Соколов. При этом в той же Германии фермеры уже давно являются уязвимой экономической категорией, что и сделало их авангардом протестов, замечает эксперт.
Еврокомиссия вынуждена прислушиваться к сельскохозяйственному лобби, так что в этом конкретном случае ему удалось продавить евробюрократов на более выгодные договоренности с Украиной, предполагает эксперт.