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Захарова: возобновление США поставок оружия Украине не приведет к миру

Ведомости

Возобновление поставок оружия Украине со стороны США не поспособствует урегулированию конфликта дипломатическим путем, к которому призывает мировое сообщество, в том числе и западное. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что после ранее анонсированного Вашингтоном решения о приостановке поставки вооружения Киеву в США прозвучали заявления об их возобновлении.

«Предстоит оценить последствия таких шагов», – подчеркнула Захарова.

8 июля президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме указал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В тот же день на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.

Позднее решение подтвердил Пентагон. Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл сообщил, что министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину по указанию Трампа. Axios со ссылкой на источники писал, что президент США пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить стране 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

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