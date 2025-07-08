Axios: Трамп обещал Зеленскому направить 10 ракет-перехватчиков для Patriot
Президент США Дональд Трамп пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также помочь найти другие источники поставок. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Собеседники портала рассказали, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил его освободить перехватчики Patriot, которые были задержаны по пути на Украину. Глава ФРГ также заявил, что Берлин готов купить у Вашингтона батареи Patriot и направить их Киеву. Трамп и Мерц не пришли к соглашению, но официальные лица заявляют, что переговоры продолжаются.
Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину 1 июня из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня.
8 июля Трамп объявил о решении предоставить Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Пентагон подтвердил возобновление поставок. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл, министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину «по указанию президента Трампа», чтобы «украинцы могли защитить себя, пока идет работа по установлению прочного мира».
Bild писала, что Германия пытается найти альтернативные пути поставок вооружений Украине в условиях остановки американской военной помощи. Отмечалось, что Берлин ведет переговоры о секретной сделке с США по передаче Киеву систем ПВО. Центральным вопросом стали зенитно-ракетные комплексы Patriot: Украина располагает лишь четырьмя такими системами, что недостаточно для эффективной обороны, особенно с учетом ограниченного количества пусковых установок и ракет.