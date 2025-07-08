Axios: Трамп обещал Зеленскому направить 10 ракет-перехватчиков для Patriot

Собеседники портала рассказали, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил его освободить перехватчики Patriot, которые были задержаны по пути на Украину. Глава ФРГ также заявил, что Берлин готов купить у Вашингтона батареи Patriot и направить их Киеву. Трамп и Мерц не пришли к соглашению, но официальные лица заявляют, что переговоры продолжаются.